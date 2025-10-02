Frederik Dichow har vuxit ut till ett monster för HV71 återigen.

Efter 2-0-vinsten mot Färjestad, där han räddade 41 skott och håller sin första SHL-nolla, hyllas Dichow stort.

– Han klev verkligen fram för oss i kväll, säger Riley Woods.

– Det är extremt kul, jag har väntat på den här nollan i fyra år, säger Dichow själv.

Frederik Dichow stängde igen helt och hållet i segern mot Färjestad. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en svag start på säsongen av Lassi Lehtinen har HV71 i stället gett förtroendet till Frederik Dichow, och som han har tagit det.

På tre matcher, mot Frölunda, Leksand och Färjestad, har han räddat 87 av 90 skott och bara släppt in tre mål. Hemma mot Färjestad stod dansken för en monsterinsats med 41 räddningar när HV vann med 2-0 för att ta sin andra raka seger.

– Vi känns mer lugna och stabila där ute. Det hjälper oss såklart att vinna matcher. Alla offrar sig också för varandra. Det var en riktig kämparinsats. Jag är riktigt stolt över killarna och vad vi levererar ikväll, säger Dichow om matchen.

Första SHL-nollan för Frederik Dichow: ”Det var fan dags”

Frederik Dichow har tidigare hållit nollan i fyra kvalmatcher för HV71. Men i SHL hade han vaktat kassen i 54 matcher utan att hålla nollan. I kväll kom dock äntligen den första SHL-nollan för 24-åringen.

– Det var fan dags alltså. Nu har det fan gått 55 matcher liksom, nu var det dags. Det är något som jag har väntat på i fyra år. Det är extremt kul, säger Dichow med ett leende.

Du har ju fått förtroendet flera matcher nu och gjort det bra, vad säger du om insatserna?

– Jag känner mig i bra form. Det har varit kul att spela och jag ser fram emot nästa match. Jag fokuserar bara på nästa puck hela tiden och att försöka vinna matcherna. Det är det enda jag har fokus på just nu.

Hyllas stort: ”Har spelat riktigt bra”

Frederik Dichow hyllas också från flera håll efter jättematchen mot Färjestad. HV:s assisterande tränare Nicklas Rahm gläds med målvakten att han har klivit fram och spelat så bra som han har gjort i de senaste matcherna.

– Det är kul. Vi behöver ett bra målvaktsspel, speciellt när vi möter ett så här tungt och skickligt offensivt lag som Färjestad. Då behöver man ett bra målvaktsspel. Jag tycker också att vi gör en grym insats som lag och hjälper Dichow på ett bra sätt, säger Rahm.

Även Färjestads tränare Jörgen Jönsson lovordar Dichows insats.

– Man får ju tillskriva honom vinsten. Vi har skarpa målskyttar och brukar göra mål men i dag blev det inte så, säger Jönsson.

Lagkamraten Riley Woods är full av beundran för hur målvakten har tagit sig an uppgiften i de senaste matcherna och vunnit två matcher åt HV71.

– Han har spelat väldigt bra. Det behövs i den här ligan med så många bra lag, då behöver man ha en bra målvakt. Han klev verkligen fram för oss i kväll och har spelat riktigt bra de här matcherna, säger Woods.

Du vet ju hur jobbigt det var att möta honom i fjol, men det måste kännas bättre att han är i ditt lag nu?

– Exakt. Det var tufft att ställas mot honom förra säsongen men det är skönt att ha honom på min sida i år, säger Riley Woods som stoppades av Frederik Dichow i SHL-kvalet mellan HV och MoDo i våras.

Nu väntar nyckelmatch för HV71: ”Jag vill stå”

HV71 har nu tagit två raka vinster efter mardrömsstarten i SHL, mycket tack vare Frederik Dichow.

Vad betyder de här vinsterna för gruppen?

– Framför allt visar det att vi kan vinna matcher. Vi får med oss en massa självförtroende, energi och leenden med oss. Vi har mycket positivt som vi kan ta med oss framöver, säger Dichow.

Det är en väldigt viktig match mot Linköping på lördag, hoppas du få stå då också?

– Ja, självklart. Jag vill stå i alla matcher, avslutar Frederik Dichow.

Source: Frederik Dichow @ Elite Prospects