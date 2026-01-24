”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oron spred sig i Timrå när Jonathan Dahlén klev av förra helgen. Nu, efter osäkerhet kring statusen, är han tillbaka i laguppställningen.

– Jag är här idag, och det är kul. Jag tränade igår fullt, säger han med ett leende till TV4 inför nedsläpp.

Jonathan Dahlén är tillbaka efter smällen mot Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i förra lördagens förlust mot Linköping som Jonathan Dahlén plötsligt klev av skadad.

– Det där ser inte roligt ut, sade Björn Oldéen i TV4, och hela Timrå höll andan.

Sedan dess har lugnande besked kommit från SHL-klubben där man meddelat att det inte skulle bli någon långvarig frånvaro. Och under fredagen menade huvudpersonen själv att han skulle testa och se till lördagsmötet med Färjestad.

Nu står han uppskriven där i laguppställningen. Det i en andrakedja tillsammans med Pettersson och Genborg.

– Det gjorde ont. Jag fick gå på undersökning och få svar. Det är klart att det är surt när man inte kan träna eller spela, men i dag kunde jag i alla fall vara med, sade han till Sundsvalls Tidning under gårdagen.

Jonathan Dahlén har stått för 39 poäng på 35 matcher den här säsongen i SHL. Det här är hans sista säsong i Timrå för den här gången då han till nästa höst kommer att spela i schweiziska SCL Tigers.

Nedsläpp i SCA Arena närmar sig – Så här ställer vi upp! #timraik pic.twitter.com/XeAB9OIehC — Timrå IK (@timra_ik) January 24, 2026

