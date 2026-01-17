Jonathan Dahlén gick av med axelskada: ”Oroväckande”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå hade en svår eftermiddag i Linköping.

Förutom förlusten skadade sig lagets absolut viktigaste spelare i form av Jonathan Dahlén.

– Det där ser inte roligt ut, säger Björn Oldéen i TV4.

Jonathan Dahlén fick gå av. Foto: TV4 och Bildbyrån

Det var i den andra perioden som Jonathan Dahlén till synes fick se sin axel gå ur led efter en sargduell som var olycklig.

Lena Sundqvist, kommentator i TV4, reagerade starkt.

– Det här är oroväckande bilder för Timrå, sade hon när Jonathan Dahlén fick hjälpas av isen.

I studion lyfter Björn Oldéen stjärnans stora insatser under säsongen, där han utmanar i skytteligatoppen.

– Det där ser inte roligt ut, är det någon som är nämnd som MVP för sitt lag så är det väl Dahlén. Att se honom linka av så där är inga roliga bilder för Timrå, säger han.

Timrås push i slutperioden

Linköping då? De stod för en av sina bästa hemmainsatser för säsongen. De två första målen i matchen kom i powerplay genom Christoffer Ehn och Johan Södergran, med avslut som lurade Jacob Johansson i målet. Detta i en match där övertaget i skottstatistiken och i det spelmässiga bytte hand flera gånger.

När Robin Kovacs i den andra perioden lyckades slå in 3–0, så var matchen så gott som död för Timrå IK. Efter två perioder bekräftade Tommy Samuelsson för TV4 att Dahlén inte skulle återkomma till isen i kväll.

I slutperioden reducerade Emil Pettersson för Timrå, för att försöka få liv i matchen. Sedan lyckades även Anton Lander göra mål, men tyvärr för Timrås del lyckades Robin Kovacs avgöra med sitt 4–2 mål i öppen bur. Det var dock inte det sista av den formen för Fredrik Karlström lyckades också utöka till 5–2 framför en nöjd publik i Saab Arena.