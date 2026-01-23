Uppgifter: Lägger jättebud på SHL-stjärnan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

David Quenneville har tidigare uppgetts vara klar för en fortsättning i Örebro.

Men enligt finska uppgifter har Jokerit nu lagt ett jättebud för att locka till sig stjärnan.

Kan David Quenneville vara förlorad för Örebro? Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Sedan flytten till Örebro har David Quenneville klivit fram som en av SHL:s bästa offensiva backar. Han gjorde 37 poäng på 46 matcher i fjol och kom därmed fyra i backarnas poängliga. Den här säsongen går kanadensaren mot en ännu starkare säsong med 30 poäng på 38 matcher så här långt. Endast Jonathan Pudas har fler poäng än Quenneville bland alla backar i SHL.

I höstas rapporterades det också att Örebro skulle få behålla stjärnan. Det var Aftonbladet som uppgav att Quenneville skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med Örebro som börjar gälla från och med nästa säsong. Enligt tidningen har parterna däremot inte presenterat nyheten än på grund av skattemässiga skäl.

Sedan har månaderna gått och Örebro har fortfarande inte offentliggjort en förlängning med stjärnbacken. Nu kommer plötsligt nya uppgifter om Quennevilles framtid.

Jokerit försöker värva David Quenneville

Det är den finska podcasten Urheilucast som uppger att storklubben Jokerit, som kommer att flyttas upp till Liiga nästa säsong, gör ett seriöst försök att värva backen. Enligt uppgifterna ska Jokerit erbjudit Quenneville ”ett gigantiskt kontrakt” för att locka honom till Helsingfors. Uppgifterna gör också gällande att Jokerit är 99 procents säkra på att göra klart med David Quenneville till nästa säsong. Plötsligt kan stjärnan alltså vara förlorad för Örebro ifall uppgifterna från Finland är korrekta.

David Quenneville skulle i sådana fall gå samma väg som sina bröder. Både John Quenneville, med ett förflutet i Leksand, och Peter Quenneville har nämligen spelat i Liiga där John representerade Tappara i fjol medan Peter fortfarande spelar i Kiekko-Espoo. Under sin karriär har David Quenneville gjort fem säsonger i SHL och spelat 222 matcher för Oskarshamn och Örebro.

Source: David Quenneville @ Elite Prospects