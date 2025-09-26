David Quenneville blir kvar i Örebro. 27-åringen har hittils noterats för sex poäng på de inledande fem SHL-omgångarna och har varit en viktig del i Örebros offensiv. Backen som har utgående kontrakt uppges vara överens med Örebro om en förlängning på två säsonger, enligt Sportbladet.

David Quenneville uppges vara klar för en förlängning. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

David Quenneville har hittat ett andra hem i Sverige – 27-åringen kom till Sverige 2021 för spel i Oskarshamn.

Det blev tre säsonger i Småland innan flyttlasset gick till Örebro, där han sedermera har blivit en publikfavorit och en viktig pjäs i truppen. Backen har gått in i säsongen 25/26 med utgående kontrakt och det har spekulerats om vare sig han skulle bli kvar i Örebro.

Enligt Sportbladet ska Örebro och Quenneville vara överens om en förlängning på två år, någonting som sportchefen Henrik Löwdahl varken bekräftar eller dementerar.

– Inga kommentarer på den, skriver han till tidningen.

Quenneville har gjort 189 matcher i SHL och har noterats för 111 poäng (28+83). Under de inledande fem SHL-omgångarna har han producerat sex poäng (3+3), och ligger tvåa i backarnas totala poängliga.

