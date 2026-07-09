Sportchefens ord - om jättelöftets framtid

Malte Gustafsson kan skriva på för New York Islanders. Foto: Bildbyrån.

Tidigare under säsongen var Malte Gustafssons framtid i HV71 en snackis. Han jagades av flera andra lag i SHL och Rögle BK uppgavs sitta i förarsätet.

Men backlöftet valde till sist att stanna i HV. Han skrev på ett nytt ettårskontrakt.

– Jag tittade runt lite, det ska jag inte ljuga om. Nu stannade jag i HV och det känns bra. Det var magkänslan som jag gick på, jag litade på den och valde att stanna, berättade han för hockeysverige.se i samband med NHL-draften.

Gustafsson tingades sedan av New York Islanders redan som 13:e spelare - och om den storväxte 18-åringen skriver på för klubben finns det en risk för HV71 att han kommer lämna klubben redan nu.

– När det gäller Malte sitter vi lite i händerna på Islanders. Men det hjälper ju inte om jag går runt och oroar mig för det och vad som kan hända med honom, utan det får vi ta då. Om det händer, säger sportchefen Johan Hult till hockeysverige.se.

Räknar ni med honom i HV71?

– Just nu är han ju inte sajnad, men chansen är väl stor att han blir det. Utan att jag fått några indikationer från vare sig Islanders eller agenten så förstår jag ju att de säkert kommer vilja sajna honom. Men vi har gjort vår ståndpunkt tydlig när det gäller hur vi ser på hans utveckling i HV. Så det är klart att vår förhoppning är att han kommer spela här nästa säsong.

– Samtidigt vet vi också att klubbarna där borta äger i princip allting när det handlar om spelare som gått i förstarundan. Det får vi ha jättestor respekt för.

Imponerade i kvalet

Malte Gustafsson var med och vann U18-VM med Småkronorna och anses vara en av världens bästa backar födda 2008. Han får anses vara given i nästa säsongs JVM-trupp, och noterades för 31 matcher för HV71:s A-lag redan förra säsongen. 27 av dem i SHL och fyra av dem i kvalet mot Leksands IF.

Ser ni honom som en topp sex-back nästa säsong?

– Vi har åtta backar, så alla får ju tävla för att slå sig in. Det är så det måste funka. Men det är klart att Malte tog fina kliv redan ifjol, och framför allt var han bra i kvalet. Att spela slutspel och göra det bra är speciellt - men det ligger ju ännu mer i potten i ett playout. Och det hanterade han fantastiskt bra.

– Vi, precis som Islanders och många andra, ser en otrolig potential i Malte. Den vill vi förvalta. Så det är klart vi har en förhoppning om att han ska vara en topp-sex-back för oss.

Malte Gustafsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

"Vi känner oss klara"

I övrigt sitter Johan Hult lugnt i värvningsbåten. Herman Liv, Jan Mysak och Noah Philp är de tre nyförvärv man har gjort till den här säsongen. Man har tre målvakter, åtta backar och 15 forwards på avtal.

– Om inget oförutsett inträffar så känner vi oss klara. Vi tycker att det finns mer att hämta ur den här truppen. Vi tror stenhårt på den. Vi tycker också det är positivt att vi har en kontinuitet i laget eftersom vi gjort ganska stora förändringar på ledarsidan.

– Vårt största nyförvärv kommer vara att vi får ut mer av den här gruppen och de här individerna än vi fått tidigare.

En längre intervju med Johan Hult om HV71:s lagbygge kommer på hockeysverige.se under helgen.