Malte Gustafsson berättar om beslutet att stanna i HV71.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit en häftig säsong för Malte Gustafsson.

Backen slog sig in i SHL under våren. När HV71 sedan ställdes mot Leksand i ett kvalspel klev han fram och blev en gigant i laget. 18-åringen spelade över 16 minuter i den sista matchen som säkrade SHL-kontraktet. Sedan åkte han iväg med landslaget och vann U18-VM-guld.

Där blev han också uttagen till turneringens all star-lag. En vår som har höjt hans draftaktier rejält. När vi nu också är inne på draftdagen har svensken chans att gå topp tio.

– Spännande. Det är lite nervöst, det blir nog värre närmare inpå. Lite svårt att ta in är det, jag har knappt fattat vad som händer, säger Malte.

Fredagen började med en frukost där de hetaste spelarna inför draften samlades på ett hotell i centrala Buffalo.

– Det är skitmycket bra spelare där uppe. Coolt att man också är en av dem, absolut.

Vad har du för förväntningar på dagen?

– Inte så mycket egentligen. Jag har inte tänkt så mycket på det utan det är mer bara att vara här och ha det gött. Coolt att gå i draften.

Märkliga frågan under combine

Det är andra gången på kort tid som Malte Gustafsson är i Buffalo. Nyligen var han en av flera svenskar på plats på NHL:s draft combine. Där fick de sättas på prov både psykiskt och fysiskt.

Malte var så klart en spelare som klubbarna ville känna på lite extra. Han väntas gå någonstans mellan fem och 15 i årets draft. Därmed blev det en hel del sittningar med diverse general managers och annat folk från klubbarna.

– Jag kom in på första mötet och darrade nästan lite. Det var lite mer fokus på möten än jag trodde. Inför tänkte jag att det var testerna som var huvudfokus. Men det kändes som att mötena var det man var där för.

På combine brukar det också ställas en hel del märkliga frågor. Där klubbarna gör sitt bästa för att överraska talangerna och sätta dem på prov. Ett lag stack också ut för svensken under ett möte.

– Montréal ställde lite konstiga frågor, några scenarion. Det var någon fråga som vilken sko är du, vilket skomärke. Man har ju fått höra att folk har fått vilket djur man är. Men nu var det sko.

Vilken sko är du då?

– Ja, vad svarade jag, jag kommer knappt ihåg. Det var bara att komma på första bästa.

Kan gå till samma lag som storebror

Var Malte Gustafsson går någonstans får vi se under natten till lördag. Om det vill sig väl kan 18-åringen gå till Nashville Predators.

Samma klubb som draftade storebror Viggo Gustafsson för två år sedan.

– Det hade varit skitkul, så klart. Med brorsan där det hade varit fantastiskt.

Vad är viktigast för dig när det kommer till klubb?

– Man vill så klart gå så högt som möjligt. I slutändan spelar det inte skitstor roll, så länge man går. Klubb, det är klart en del är roligare än andra. Men det kan man ju inte välja heller så det spelar väl inte så stor roll.

Malte Gustafsson valde att stanna i HV71

För tredje året i rad var HV71 tvungna att kvala sig kvar i högsta ligan. Under säsongens gång var de parkerade i botten, men ett av de stora utropstecknen var just Malte Gustafsson.

Trots gallret var han en stabil back för laget och inte minst under de sista matcherna av kvalet fick han kliva fram. Till nästa säsong väntar nu stora förändringar i HV71.

Inte minst har Anton Blomqvist fått sparken - samtidigt som Niklas Eriksson har blivit utsedd till ny huvudtränare.

– Han verkar skitbra när jag har träffat honom. Lugn och sansad, så det är bara positivt, säger Gustafsson.

Efter säsongen skrev han också på ett nytt kontrakt. Det trots att konkurrenten Rögle försökte sno talangen. Efter den avslutade säsongen ryktades det ihärdigt om att löftet var på väg att byta klubb.

– Jag tittade runt lite, det ska jag inte ljuga om. Nu stannade jag i HV och det känns bra. Det var magkänslan som jag gick på, jag litade på den och valde att stanna.

Med draften som kommer nu, hur ser du på framtiden?

– Ett år i Sverige har jag skrivit med HV. Sen är det väl kanske att åka över. Förhoppningen är väl NHL om två till tre år. Det är tufft så klart men det är målet.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects

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