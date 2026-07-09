Alfons Freij lämnar Timrå.

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En tung och oväntad smäll för Timrå IK. Backen Alfons Freij lämnar klubben trots att tanken var att han skulle stanna där nästa säsong. Winnipeg Jets har valt att aktivera en klausul för att istället plocka över honom till Nordamerika.

Det innebär att 20-åringen inte kommer att spela i klubben till hösten.

Under den gångna säsongen blev det elva poäng på 42 matcher i SHL. Det var den unge backens genombrott på SHL-nivå och tanken var att han nästa säsong skulle ta en stor roll i laget. Men nu blir det alltså ingen fortsättning i Medelpad.

– Vi ser över marknaden hela tiden, men det ska passa både sportsligt och ekonomiskt. Vi har sju backar, men hittar vi en bra fit kommer vi såklart att se över det. Samtidigt vill jag önska Alfons ett stort lycka till i den fortsatta karriären, säger sportchef Kent Norberg i ett uttalande.

Alfons Freij lämnar Timrå

Alfons Freij väntas nu istället åka över till Nordamerika och konkurrera om en plats i NHL. Samtidigt är det troligaste att han nästa säsong spelar i Manitoba Moose i AHL.

Talangen vann JVM-guld med Sverige i vintras och har under sina år i juniorlandslaget varit en av de mest framstående backarna. Han draftades som spelare nummer 37 av Winnipeg för två år sedan.