Det var under gårdagens drabbning mellan Leksand och Färjestad som masarnas huvudtränare Johan Hedberg åkte på ett matchstraff. Enligt honom ska han ha straffats för att ha visat en av domarna en situation på en ipad.

– Jag skulle gärna vilja se lite bättre dialog, säger huvudtränaren till Falu-Kuriren.

Johan Hedberg, huvudtränare i Leksand. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Den 16:e oktober tog Johan Hedberg sitt första matchstraff för säsongen – och under gårdagens match tog han sitt andra.

Det var i samband med Färjestads 3-1-mål som huvudtränaren ilsknade till. En av domarna stod, enligt Hedberg, i vägen för Leksandsbacken Anton Johansson, vilket gjorde att Johansson inte kunde hinna ikapp Färjestads Joakim Nygård som kunde näta. Enligt Hedberg ska han ha fått matchstraff när han försökt diskutera situationen med domarna.

– När jag går av isen gör ja det samtidigt som domarna och frågar hur det kommer sig att han är där. Varpå han svarade ”Var ska jag vara då?”. Det finns säkert anledningar att han är där, men nu blev det tokigt. Då visar jag situationen på vår ipad, då jag hade den i handen, och svarar ”Inte där, tänker jag” och håller upp ipaden. Det var tydligen inte tillåtet, vi visste inte om att man inte fick göra så. Så då fick jag matchstraff för det, säger huvudtränaren till Falu-Kuriren.

Detta medför att han blir avstängd från lördagens match, då Leksand drabbar samman med Rögle. Hedberg efterfrågar bättre kommunikation från domarkåren.

– Jag skulle gärna vilja se lite bättre dialog. Det är känslor involverat. Jag ska självklart vara större än så i det läget, men i frustration lät jag det ta det bästa av mig.