Leksands huvudtränare Johan Hedberg fick ett matchstraff efter slutsignalen mot Färjestad.

Det är Hedbergs andra matchstraff för säsongen och han blir nu avstängd i nästa match.

– Det verkar som att de tyckt att jag sagt något olämpligt, säger Johan Hedberg till Aftonbladet.

Johan Hedberg kommer att missa Leksands nästa match i SHL. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Trots att Leksand var det bättre laget i stora delar av gårdagens match mot Färjestad och vann skotten med 35–21 förlorade ändå masarna med 4–2.

Efter matchen var det rejält irriterat i Leksandslägret. Huvudtränaren Johan Hedberg fick bland annat ett matchstraff efter slutsignalen efter att han ska ha vädrat sitt missnöje mot domarna.

Det är Hedbergs andra matchstraff den här säsongen. Leksandscoachen fick även ett matchstraff i bortamatchen mot Brynäs 16 oktober, där Leksand förlorade med 3–2. Eftersom Johan Hedberg nu har fått två matchstraff på kort tid blir han automatiskt avstängd av SHL.

Johan Hedberg stängs av i nästa match

Det innebär att Hedberg inte kommer att få stå i båset när Leksand spelar hemma mot Rögle i morgon, lördag. I stället kommer tränaren att få följa matchen från läktaren.

Själv är Johan Hedberg fåordig om matchstraffet och sin ilska efter förlusten mot Färjestad.

– Det är du som säger. Det får du tolka som du vill. Jag vill inte säga någonting. Du vill få mig att säga något dumt, det tänker jag inte göra. Det är så onödigt, det där kan vi lösa internt, säger Hedberg till Aftonbladet.

Leksands IF har det fortsatt tungt i SHL. Efter nederlaget mot Färjestad har dalalaget nu bara vunnit två av de tolv senaste matcherna. De ligger därmed elva i tabellen, en poäng före HV71 och Linköping under kvalstrecket, med 17 poäng efter 17 matcher i SHL så här långt.

