Sejouren i Frölunda blir bara tvåårig för Dominik Egli.

Via sin hemsida bekräftar SHL-klubben att backen lämnar efter säsongen.

Dominik Egli. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölunda meddelar via sin hemsida att backen Dominik Egli kommer att lämna SHL-klubben – men inte förrän efter säsongen.

27-åringen har skrivit ett sexårskontrakt med Davos med start nästa säsong.

– Kontraktslängden var en bidragande faktor, samtidigt som hockeyn i Schweiz håller en hög nivå, jag byter ju inte ner mig, säger Egli till Frölundas hemsida.

Skrev på inför fjolårssäsongen

Egli anslöt till Frölunda från just Davos inför förra säsongen. Under debutsäsongen i SHL blev det 18 matcher för schweizaren, som inlett den här säsongen med att göra en poäng (0+1) på en SHL-match samt en poäng (0+1) på tre matcher i CHL.

– Jag trivs jättebra i Frölunda och Göteborg och det var inget enkelt beslut. Men jag gillar hur det är i Davos, med Spengler Cup och allt annat och så har jag nära hem, säger Egli.

I Davos återfinns den här säsongen Calle Andersson, Klas Dahlbeck, Rasmus Asplund, Joakim Nordström och Simon Ryfors. Alla utom Dahlbeck har kontrakt med klubben även nästa säsong.