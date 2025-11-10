”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har florerat rykten om att Brynäs jagar Linköpings stora prestigevärvning Jakub Vrana.

Linköpings sportchef Peter Jakobsson har dock dementerat detta – storstjärnan avfärdar ryktena men menar att petningarna fått honom att fundera.

– Jag undrade om de hade tappat intresset för mig, säger Vrana till Isport.

Jakub Vrana. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Det har ryktats om att Jakub Vrana var på väg bort från Linköping till seriekonkurrenten Brynäs. Detta efter att den 29-årige forwarden petats i två matcher.

Vrana har, likt LHC, fått en knackig start på säsongen och står just nu på fem poäng (3+2) på tolv matcher. Linköping ligger på delad jumbo-plats, med 16 poäng på 18 matcher. Jakub Vrana har kopplingar till tidigare Washington Capitals-spelare som Michal Kempny och Nicklas Bäckström och skulle därför ha börjat snegla mot Brynäs för ett miljöombyte.

– Jag ville inte lämna Linköping, men när de bänkade mig i matcherna mot Örebro och HV71 undrade jag om de hade tappat intresset för mig och visade det. Jag visste inte varför jag inte spelade, de gav mig ingen anledning. Jag var på uppvärmningen, de sa att jag inte skulle spela och det var det, säger han till Isports och fortsätter:

– När de bänkar dig känns det som att de inte tror på dig. Då försöker man bevisa att de har fel.

Vrana värvades tillbaka till Linköping efter en lång sejour i Nordamerika, där han noterats för 147 matcher i AHL och 406 matcher i NHL. Forwarden fick dock stå utanför laget under två matcher, en mot HV71 och en mot Örebro. Efter petningen var han tydlig med vad han tyckte i sina diskussioner med klubben.

– Vi förlorade men jag spelade ganska bra. Jag sa att om de fortfarande ville göra sig av med mig så var jag öppen för det. Men det handlar inte om en spelare, hela laget har det kämpigt. Jag försäkrade dem om att jag springer inte iväg från problem.

Source: Jakub Vrána @ Elite Prospects