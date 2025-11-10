Dementerar flyttryktet: ”Ingen substans”

Enligt Hockeynews gör Brynäs ett försök att värva Jakub Vrana från Linköping.

Det dementerar Linköpings sportchef Peter Jakobsson.

– Det finns ingen substans i det, säger han till Hockeysverige.se.

Jakub Vrana och Peter Jakobsson.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

I lördags rapporterade Hockeynews att Brynäs gör ett försök att värva Linköpings tilltänkta spetsvärvning Jakub Vrana. Den tjeckiske forwarden har periodvis varit petad i LHC och enligt sajten ska Brynäs sportchef Johan Alcén ha gjort en konkret och skarp förfrågan till Linköping om Vranas tillgänglighet.



Dessa uppgifter dementerar emellertid Linköpings sportchef Peter Jakobsson.



– Det finns ingen substans i det. Han spelar i Linköping och kommer så göra. Spekulationer och rykten är egentligen ingenting vi kan kommentera, säger Jakobsson till Hockeysverige.se.

Uppgifter: Dialog mellan klubbarna pågår

Enligt en källa till Hockeynews ska det till och med ha varit nära att affären skulle gå i hamn redan under förra veckan. Sajten rapporterar vidare att Vrána själv är öppen för ett miljöombyte och att dialog mellan klubbarna pågår.



Jakub Vrána har producerat fem poäng (3+2) på tolv SHL-matcher den här säsongen med Linköping.

