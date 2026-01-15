”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter över 60 gjorda mål på två säsonger, grundserie och slutspel inräknat, har den här säsongen varit tuffare för Jack Kopacka som gjort fem mål i SHL och fem mål i CHL. För hockeysverige.se berättar amerikanen om den tuffa säsongen, och känslorna när han petades ur laget.

– Nu i efterhand är jag tacksam över det som hänt, även om jag inte ska hymla om att det sög, säger amerikanen.

Jack Kopacka berättar om sin tuffa säsong.

Foto: Bildbyrån.

Jack Kopacka har varit synonym med målskytte sedan han kom till Brynäs. Han vann hela HockeyAllsvenskans skytteliga under sitt första år i klubben och slutade förra säsongen tvåa i den interna skytteligan (bakom Jakob Silfverberg) på sina 18 mål. Men den här säsongen har målen inte ramlat in i samma takt. Det har bara blivit fem fullträffar i SHL på 28 matcher, och strax före nyår petades han kort och gott ur Brynäs laguppställning. Då hade han gått mållös från 18 raka SHL-matcher, efter att ha inlett säsongen med att göra 3+3 på sex matcher i det som av allt att döma blir hans sista säsong i Brynäströjan.

Nu reflekterar amerikanen över tiden vid sidan om.

– Man vill ju vara en del av laget och hjälpa laget på alla sätt man kan. Men jag kan inte göra mer än kontrollera det jag kan kontrollera. De (tränarna) tog beslutet att sätta mig vid sidan om. Jag har bara försökt vara en bättre spelare efter det, säger han till hockeysverige.se.

Har du använt petningen som en extra motivation och tändvätska?

– Man vill ju inte sitta vid sidan, oavsett anledning. Så ja, det är klart att man kan säga att jag använt det som motivation till att vara bättre och hjälpa laget mer. Jag vet vad jag är kapabel till så det är klart det är tungt att inte få vara en del av laget. Men de hade sina anledningar, och det är vad det är.

– Sen jag fick komma tillbaka har jag försökt göra allt jag kan för att det inte ska hända igen.

I CHL har Jack Kopacka producerat – där spelar han med ”Top Scorer”-tröjan.

Foto: Bildbyrån.

Kopacka: ”Har varit tufft”

I comebackmatchen blev Jack Kopacka mållös. Men sedan följde två raka SHL-matcher med mål för de senaste årens målkung.

– Jag tycker jag har varit bättre. Jag har hittat mitt spel igen, konstaterar Brynäsforwarden.

Men vad är det som inte fungerat för dig på samma sätt som tidigare?

– Jag önskar verkligen att jag kunde peka på en enda sak och ha ett tydligt svar, berättar han.

– Det är klart det varit tufft. Jag tycker jag inledde säsongen bra och tog vid där jag var förra säsongen, men sen slutade pucken gå in av någon anledning. Det gick helt enkelt inte. Jag tycker ändå att jag skapade målchanser, men pucken ville inte in.

Har det påverkat dig på något sätt att du haft ett utgående kontrakt?

– När det handlar om kontraktet så…ja, det är ju så vi tjänar våra pengar. Att veta var man ska spela, och var och när man ska få sin nästa lön…Det är klart det är viktigt. Det här är inte ett vanligt jobb och många saker kan hända, både under säsongen och mellan säsonger. Det är ju inte något du kan kontrollera själv fullt ut, heller, utan man får ha samtal med klubben och se vad de vill få ut av mig och vad jag vill få ut av min karriär.

Jack Kopacka intervjuas av hockeysverige.se’s Måns Karlsson.

Foto: Bildbyrån.

”Försöker ta med sig det som en lärdom”

När Jack Kopacka nu är tillbaka i laget, och kanske har börjat få igång målproduktionen igen, försöker han få med sig något positivt av den tuffa perioden.

– När man är med om den här typen av saker försöker man ta med sig det som en lärdom, en läxa. Jag har verkligen försökt att inte låta det här påverka mig, men det är svårt. Jag vet ju i slutändan att det är mitt jobb och att jag är här för att prestera och producera.

– Man försöker hitta sätt att hålla sig positiv och man vet ju att det kommer gå över, tids nog.

Hur mycket har det satt sig på ditt självförtroende?

– I början tappade jag självförtroendet en del. Men ska jag vara helt ärlig med dig så är jag ganska tacksam för det nu, för jag har lärt mig att man inte ska låta saker och snack utifrån påverka dig. Den typen av grejer ska inte få gnaga sig in i självförtroendet på någon idrottare. Den lärdomen har varit viktig för mig, och jag är tacksam för den, även om jag inte ska hymla om att det sög.

Kopacka menar att den tuffa perioden, med facit i hand fått honom att växa.

– Det är klart jag vill göra så mycket mål jag bara kan, men den lärdom jag dragit är att man ändå ska försöka hålla sig positiv och att sakerna jag säger till mig själv inte ska förändras. Oavsett om det går bra eller dåligt. Den insikten har inte bara gjort mig till en bättre spelare utan även till en bättre människa. Det försöker jag verkligen ta med mig.

– Man måste vara tacksam för allt som händer i livet, inte bara det positiva. Så länge man lär sig något av det blir det en seger i slutändan, oavsett om man ser på sig själv som person eller i sin roll som idrottare. Det är så jag ser på det nu, avslutar Brynäs #52.

