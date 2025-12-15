”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har haft det kämpigt under den första halvan av SHL-säsongen. Under landslagsuppehållet drabbades nästjumbon av ytterligare ett bakslag när den finske backen Santeri Hatakka åkte på en skada i en match mot Tre Kronor. Nu kallas 18-årige Karl Annborn hem till klubben från Hockeyallsvenskan, det meddelar HV17 på sina sociala medier.

Karl Annborn. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

Från ett krislag till ett annat – så ser den kommande veckan ut för 18-årige Karl Annborn.

Backen lånades ut från HV71 till Västerås under inledningen av säsongen men kallas nu tillbaka till SHL-klubben inför veckans matcher. Det är på grund av Santeri Hatakkas skada som HV71 behöver stärka sin backsida. Den 24-årige landslagsbacken skadade sig under landslagsuppehållet när Finland mötte Tre Kronor i Swiss Hockey Games.

Annborn återvänder alltså till HV71 under veckan och kommer att finnas tillgänglig när laget möter Frölunda och Djurgården.

18-åringen har varit en av få ljusglimtar i Västerås den här säsongen och har noterats för tio poäng (2+8) på 21 matcher.

Även forwarden Oscar Davidsson kallas hem inför veckans matcher.

Source: Karl Annborn @ Elite Prospects