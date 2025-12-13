HV71:s mardröm: Backen skadad mot Tre Kronor

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det fortsätter att grina emot HV71. Under lördagen klev Santeri Hatakka av skadad mot Tre Kronor efter bara några minuters spel.

Tråkiga bilder för HV71: Santeri Hatakka skadad.

Foto: Bildbyrån & SVT.

Skadelistan växer för HV71. Näst jumbon fortsätter att ha det tufft med numerären och har bland annat målvakten Frederik Dichow på skadelistan. Nu kommer nästa spel för SHL-klubben. I lördagens match mot Tre Kronor tog det bara minuter innan Santeri Hatakka klev av med en skada.

Backen värvades in från AHL inför säsongen och har gjort fem poäng på 21 matcher i SHL så här långt. Nu kan det alltså handla om ytterligare ett namn att lägga till på skadelistan. I SVT:s sändning syntes 24-åringen lämna isen med uppenbar smärta.

— Det där ser inte bra ut, konstaterade experten Jonas Andersson i sändningen.

Det var Santeri Hatakkas fjärde landskamp i karriären. Ännu är det inte klarlagt vilken typ av skada det handlar om, eller om han kommer att återvända till dagens match.