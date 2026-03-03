HV71 rasar mot ytterligare ett kval: ”En balansgång”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är inte bara SHL-laget i HV71 som är på väg mot ett kval. Nu, efter det tunga året resultatmässigt för U20, kommenterar tf GM Johan Hult det hela.

– Vi ska vara tacksamma för att vi kan lyfta upp juniorer, men sen är det en balansgång som är jättesvår, säger han i klubbens egna kanaler.

Johan Hult kommenterar det faktum att HV71 U20 är på väg mot kval. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin (montage).

Sist i SDHL, näst sist i SHL och näst sist med U20.

Säsongen 2025/26 kommer sett över flera nivåer bli något att glömma för HV71. Men med slutspurten inledd finns möjligheten att vända det hela och undvika nedflyttningar. När tf general managern Johan Hult uttalar sig under tisdagen, i egna kanalerna, kommenterar han bland annat juniorlaget och deras resultat under året.

– Tittar vi på U20 så går de också in i ett kval. Jag tycker samma sak där. Man har inte riktigt, sportsligt och resultatmässigt, fått med sig saker på slutet. Men jag vet att Tom Jankovic (huvudtränare) ser med tillförsikt fram mot kvalet.Vi tycker absolut att vi har truppen för att kunna reda ut det. Vi känns ändå träningsmässigt rätt förberedda för det.

– Sen är det samma sak där (som för A-laget), viktigt för dem att kunna hantera de här känslorna. Man brukar prata om att det är få förunnat att spela finaler, och att man tar med sig saker. Exakt samma sak gäller i de här kvalmatcherna. Det är saker som man inte får med sig alla år. Se möjligheterna att få med sig bra grejer och vinna ett kval.

Johan Hult om HV71 U20: ”Kycket intressenter”

Hult fortsätter med att trycka på att A-lagets skador legat bakom en del av de resultatmässiga dipparna i U20. Men även hur ”intressenter” trycker på.

– Vi ska vara tacksamma för att vi kan lyfta upp juniorer, men sen är det en balansgång som är jättesvår. Det är klart att det är superviktigt för oss, men det måste också finnas en stor portion tålamod hos våra J-tränare och juniorspelare, säger han och fortsätter.

– Balansgången är hårfin och det kommer in mycket intressenter. Man har sig själv att jobba med, man har en skola, man har föräldrar, och det är agenter. Det är mycket att hantera i en juniorålder för en spelare. Där får vi försöka hjälpa till så mycket vi kan. Det kan vara skönt att stänga av nu och bara fokusera på slutdelen av säsongen.

