Ny förlust för HV71 – trots sen kvittering

Frölunda segrade – 3–2 efter straffar

Frölundas nionde seger på de senaste tio matcherna

HV71 är lite av ett drömmotstånd för Frölunda. På torsdagen vann Frölunda på nytt – den här gången hemma i Scandinavium. Matchen i SHL slutade 3–2 (2–0, 0–0, 0–2, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Frölundas femte raka seger mot HV 71.

Det här innebär att Frölunda nu har sju segrar i följd i SHL och har tio raka segrar på hemmaplan.

Jere Innala gav Frölunda ledningen efter tolv minuter på passning från Linus Högberg och Noah Dower Nilsson.

2–0 kom efter 15.55 genom Max Friberg assisterad av Jacob Peterson och Jere Innala.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Redan efter 1.30 i tredje perioden reducerade HV71 till 2–1 genom Riley Woods med assist av Hugo Fransson och Nikola Pasic.

Justin Glenn Kloos stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med 1.58 kvar att spela på pass av Axel Rindell och Jonathan Ang.

I straffläggningen var det Frölunda som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Jere Innala för.

Jere Innala gjorde två mål för Frölunda och ett målgivande pass.

Det här betyder att Frölunda är i fortsatt serieledning, med 64 poäng efter 26 matcher och HV71 på 13:e plats med 26 poäng.

Frölunda tar sig an Brynäs i nästa match borta lördag 20 december 15.15. HV71 möter samma dag 18.00 Djurgården hemma.

Frölunda–HV71 3–2 (2–0, 0–0, 0–2, 0–0, 1–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (12.39) Jere Innala (Linus Högberg, Noah Dower Nilsson), 2–0 (15.55) Max Friberg (Jacob Peterson, Jere Innala).

Tredje perioden: 2–1 (41.30) Riley Woods (Hugo Fransson, Nikola Pasic), 2–2 (58.02) Justin Glenn Kloos (Axel Rindell, Jonathan Ang).

Straffar: 3–2 (65.00) Jere Innala.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 5-0-0

HV71: 1-1-3

Nästa match:

Frölunda: Brynäs IF, borta, 20 december 15.15

HV71: Djurgårdens IF, hemma, 20 december 18.00