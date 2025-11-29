”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frederik Dichow saknas med skada och rösterna har varit högljudda för att Olof Glifford ska få chansen i HV71.

Mot Brynäs är det nu också 20-åringen som kommer att starta.

Olof Glifford inför ishockeymatchen i SHL mellan HV71 och Växjö den 13 november 2025 i Jönköping.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

HV71 är inne i en tung trend och söker ett trendbrott. Efter torsdagens förlust mot Örebro på hemmaplan är det nu fem poäng upp ovanför kvalstrecket. Nu kommer också ett, från supporterhåll, efterlängtat drag.

Sedan Frederik Dichow klev av skadad har Lassi Lehtinen fått chansen utan att imponera. Men nu gör man en målvaktsrockad.

Olof Glifford, som gjorde succé den här tiden förra året, får chansen mellan stolparna. Målvakten har under hösten varit utlånad till Hockeyallsvenskan och Oskarshamn. Nu kommer däremot en säsongsdebut även i SHL. Något som har varit starkt efterfrågat utifrån.

I andra ligan har han den här säsongen imponerat med 91,7 i räddningsprocent och 2,13 insläppta mål per match. Under lördagen väntar nu en viktig match mot Brynäs, som också har en skadekris på backsidan. För HV71 saknas fortsatt huvudtränare Anton Blomqvist som är borta med sjukdom.

Olof Glifford gjorde förra säsongen 13 matcher i SHL, varav sex slutade med en seger.