”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luke Witkowski har kommit in i laget. Då kommer Johannes Kinnvall och Michal Kempny inte till spel för Brynäs.

Samtidigt saknas sedan tidigare Christian Djoos och Simon Bertilsson.

Johannes Kinnvall är en tung frånvaro för Brynäs.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Brynäs backkris blir värre och värre. Till matchen i torsdags var Luke Witkowski redo för att göra debut. Men nu till lördagen är det flera backar som faller ifrån. Michal Kempny gick av senast och saknas även i dag.

Samtidigt kommer inte heller Johannes Kinnvall till spel.

På det har man alltså redan tidigare Christian Djoos och Simon Bertilsson på skadelistan. Det gör att det blir en riktig krislösning inför kvällens match mot HV71. Victor Hedin Raftheim, född 2007, kliver in i första backpar. Samtidigt får Tyler Vesel fortsätta att spela back och Aron Dahlqvist är med som sjundeback.

Det enda ”ordinarie” backparet är Mattias Norlinder och Axel Andersson.

HV71 har också det tufft med skador och senast fick bland annat Lucas Lagerberg, till vardags back, spela center.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects