HV71:s oväntade drag: Backen blir center

I tisdags meddelade HV71 att Martin Johnsen lånats ut till AIK. Nu tvingas plötsligt Lucas Lagerberg att vikariera som center.

Lucas Lagerberg uppsatt som center för HV71. Foto: Bildbyrån/Pär Olert och X (HV71).

När HV71 spelar torsdagens viktiga streckmöte mot Örebro kommer 21-årige backen Lucas Lagerberg att spela center.

Efter tisdagens besked om att SHL-klubben lånar ut norske Martin Johnsen till AIK har den nyligen invärvade Hampus Eriksson nämligen dragit på sig en skada. Det hela gör att Jönköpingsklubben plötsligt befinner sig mitt i en centerbrist. Något som alltså leder till detta oväntade drag.

Det hela möts av starka reaktioner på sociala medier där supportrarna ifrågasätter beslutet att skicka iväg Johnsen till Hockeyallsvenskan när Eriksson inte är tillgänglig.

– Att spela många minuter, spela med pucken, och hitta självförtroende och glädje, sade norske 21-åringen själv till hockeysverige.se efter onsdagens AIK-debut på Hovet.

Även huvudtränaren Anton Blomqvist saknas på bänken till streckmötet i botten av SHL-tabellen. Detta på grund av sjukdom. Oscar Davidsson, född 2006, blir den som tar fjärdecenter-platsen bakom Rousek, Reber och Lagerberg. Lassi Lehtinen vaktar målet.

Inför torsdagens match har HV71 22 poäng på 22 matcher. Örebro, som har den sista säkra platsen, precis över HV och kvalstrecket, har spelat in 24 poäng. Vid en förlust kan det därmed bli ett litet gap upp till säker mark.