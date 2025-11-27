”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hampus Eriksson ådrog sig en överkroppsskada i matchen mot Luleå i lördags. Nu står det klart att han blir borta länge.

HV71 värvade för en dryg vecka sedan Hampus Eriksson från Nybro. Eriksson debuterade förra torsdagen mot Färjestad och spelade även mot Luleå i lördags – men då var olyckan framme. Nyförvärvet ådrog sig en överkroppsskada.

Nu står det klart att han blir borta länge. SHL:s nästjumbo meddelar via sin läkare Jonas Kalman att Eriksson gipsats och blir borta i fyra till sex veckor. Han kan därmed ha spelat klart för 2025.

Hampus Eriksson gjorde 4+6 på 19 matcher för Nybro den här säsongen, men hann inte göra någon poäng på de två matcher han spelade för HV71 innan skadan.