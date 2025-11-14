”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Gustafsson ser ut att missa resten av säsongen med en allvarlig ögonskada.

Men redan nu har Växjö-forwarden fått tillåtelse av läkarna att börja gå på is igen.

– Jag tycker själv att det går för långsamt, säger Gustafsson till Smålandsposten.

Hugo Gustafsson har kunnat på is efter ögonskadan. Foto: Bildbyrån/Montage

Det har gått över en månad sedan Leon Bristedts klubba olyckligt träffade Hugo Gustafsson rakt i ögat under en SHL-match mellan Rögle och Växjö. Gustafsson började blöda kraftigt från sitt högra öga och forwarden har sedan tvingats till en ögonoperation.

Växjö meddelade tidigt att 25-åringen ser ut att missa resten av säsongen 2025/26 och det har även varit en stor oro för forwardens framtida syn ur ögat.

Nu kommer dock ett positivt besked kring Hugo Gustafsson. Enligt Smålandsposten gick han nämligen på is under fredagen och genomförde en del egna övningar med klubba och puck vid sidan av Växjös träning.

– Det är jättehärligt. Alla är glada över det, säger Växjös huvudtränare Björn Hellkvist till tidningen och tillägger:

– Jag kan ingenting om ögat och vågar inte uttala mig i övrigt. Jag kan varken säga bu eller bä.

Hugo Gustafsson: ”Lika suddigt som tidigare”

Hugo Gustafsson har sett suddigt efter ögonskadan den nionde oktober. Även om det är glädjande att han tillåts gå på is igen är det fortfarande för tidigt att säga när han kan spela igen – eller hur hans syn kommer att påverkas.

– Jag märker fortfarande inte någon direkt förändring i synen. Det är lika suddigt som tidigare och jag tycker själv att det går för långsamt, säger Gustafsson till Smålandsposten.

Innan skadan hade Gustafsson inlett säsongen med 4+2 på nio matcher. Totalt har han spelat 188 SHL-matcher för Växjö och han vann SM-guld med klubben 2023.

