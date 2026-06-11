MoDo lånar ut Ebbe Lundberg till Hudiksvall. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Med både Jakob Hellsten och Adam Werner på kontrakt har MoDo och Ebbe Lundberg varit öppna med att det blir en utlåning under 2026/27-säsongen. Detta för att den 19-årige målvakten ska komma in i seniorhockeyn på riktigt.

– Det blir en utlåning till en Hockeyettanklubb för mig, men inte helt bestämt vart ännu, berättade löftet själv då hockeysverige.se träffade honom för en intervju i början av juni.

Nu står det klart att Ebbe Lundberg hamnar i topplaget Hudiksvall, som var snubblande nära Hockeyallsvenskan förra säsongen.

– Hudik känns som rätt ställe för mig att utvecklas på och de bevisar år efter år att de är med i toppen och slåss, vilket gör mig extra sugen att tillhöra Hudik. Jag förväntar mig att vi blir laget att slå och att vi ska ta oss så långt som möjligt, säger Ebbe Lundberg själv på lagets sajt.

Ebbe Lundbergs mål: Ta en förstaspade

I den tidigare intervjun med hockeysverige.se menade Ebbe Lundberg att målet för 2026/27 också var att ta en förstaspade i Hockeyettan. En lösning klubben är van vid då Kristers Steinbergs, född 2005, var just det under förra säsongen.

– Ebbe är en ung lovande målvakt från Modo. Han har bra storlek och vi ser framemot att se Ebbe som en av våra två målvakter i vinter, säger sportchefen Lars ”Lillis” Lövblom.

Ingen annan målvakt sitter just nu på kontrakt i Hudiksvall till kommande säsong.

Ebbe Lundberg kliver in från ett 2025/26 med två matcher i Hockeyettan. Detta på lån i Örnsköldsvik, utöver de 31 matcherna för MoDo U20. Året dessförinnan fick talangen debutera i SHL.