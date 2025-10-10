Hugo Gustafsson träffades av Leon Bristedts klubbspets i ögat.

Nu kommer sportchefen Henrik Evertsson med ett besked kring forwarden efter de otäcka bilderna.

– Hugo har drabbats av en relativt allvarlig ögonskada, säger han till klubbens hemsida.

Hugo Gustafsson har ådragit sig en ”relativt allvarlig ögonskada”.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Det var i den andra perioden i gårdagens möte mellan Rögle och Växjö som Hugo Gustafsson träffades av Leon Bristedts klubbspets i sitt högra öga.



Bristedt fick matchstraff för situationen, medan Gustafsson lämnade isen blodig. Nu meddelar Växjö att forwarden kan bli borta länge från ishockeyn.



– Hugo har drabbats av en relativt allvarlig ögonskada. Vi tror inte att hans framtida syn kommer att påverkas. Dock kommer han vara tvungen att genomgå ingrepp som gör hockeyspelandet omöjligt inom en relativt lång framtid. Vi hoppas att Hugo ska kunna spela hockey igen under säsongen men det får framtiden utvisa, säger sportchefen Henrik Evertsson till klubbens hemsida.

Bristedt: ”Jag försöker lyfta klubban”

Domarna bedömde Bristedts handling som vårdslös och Marcus Linde sade i TV4 att Rögle-forwarden var ”något likgiltig” inför konsekvensen av att ”slänga upp klubban sådär” i ansiktet på Gustafsson, vilket lade grunden till Rögle-forwardens matchstraff.



Bristedt slog dock tillbaka mot domarens ord i TV4 och menar att straffet borde ha stannat vid en utvisning och inte ett matchstraff.



– Klubban åker upp. Jag försöker lyfta klubban. Min klubba är under hans klubba. Min klubba kommer lite väl högt så tåspetsen på mitt blad träffar honom i ansiktet. Det ska vara utvisning. En tvåa eller två plus tvåa, absolut. Matchstraff har jag aldrig varit med om att det blir, sade Bristedt till Helsingborgs Dagblad efter matchen.



Rögle vann matchen med 5–3.