Henrik Törnqvist byter Linköping mot Kärpät. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

Med totalt tio år bakom sig i Linköping lämnade Henrik Törnqvist Sverige inför 2025/26. Klubbvalet blev Iserlohn Roosters, men redan efter en säsong gick parterna skilda vägar. Nu, efter ett "avlöjande" på sociala medier , bekräftar finska Kärpät att man är överens med forwarden.

Kontraktet som Henrik Törnqvist skrivit på gäller över ett år.

– Henrik är en erfaren och välåkande tvåvägsspelare. Han kan spela i alla roller och ger oss ett bra tillskott till center/forward-positionen, säger sportchefen Kimmo Kapanen, som tidigare var i Timrå.

– Efter att ha sett den här serien känner jag att min spelstil passar in ganska bra här. Jag gillar intensiv hockey. Jag känner att det är den bästa delen av mitt spel, tillägger Törnqvist själv.

29-åringen från Motala har elva SHL-säsongen bakom sig, med totalt 534 framträdanden, inklusive slutspel.