Tidigare i juni uppgav Expressen att MoDo, Leksand och AIK var med i kampen om Emil Alba. Detta då den tidigare SSK-forwarden var på väg att kliva ner i Hockeyallsvenskan igen, efter två år i Färjestad. Kort därefter bekräftade FBK att Alba, tillsammans med Luke Philp skulle "fortsätta sina karriärer i andra klubbar."

Nu kommer nya uppgifter om framtiden för 28-åringen. Denna gång handlar det dock om SHL.

Det är Aftonbladet som uppger att Emil Alba är muntligen överens med Björklöven - trots det som tidigare sagts om de allsvenska klubbarna. En flytt som alltså skulle innebära att SHL-nykomlingarna får in en 15:e forward på kontrakt till sin första säsong i ligan sedan 2000/2001.

Aftonbladet skriver också att några av de yngre spelarna i "Löven" kan lånas ut för att göra rum på forwardsidan. Man menar också att Emil Alba blir en nyckelspelare för att säkra ett nytt kontrakt i högstaligan.

Ekerö-killen, fostrad i Mälarö och MoDo, slog igenom under sina fem år i Södertälje. Det var därifrån han värvades av Färjestad, men poängen från Hockeyallsvenskan följde inte med in i SHL.