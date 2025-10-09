Leon Bristedt får matchstraff för andra gången den här säsongen.

Detta efter en hög klubba på Växjös Hugo Gustafsson som klev av.

– Det är alldeles för hårt, det är för dåligt, säger TV4-experten Almen Bibic om domslutet.

Leon Bristedt visas ut för en hög klubba i ansiktet på Hugo Gustafsson. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I SHL-säsongens andra omgång, när Rögle mötte Skellefteå, fick Leon Bristedt matchstraff för en spearing på Pär Lindholm. Företeelsen ledde också till en två matchers lång avstängning för Rögle-stjärnan.

Nu visades Bristedt ut med ett matchstraff för andra gången den här säsongen. I mitten av andra perioden mot kvällens match mot Växjö går Bristedts klubba upp i ansiktet på Växjös Hugo Gustafsson. Klubban tar illa och Gustafsson börjar blöda kraftigt från ansiktet och leds snabbt av isen för att gå ut till omklädningsrummet. Domarna hade en femma på armen för Bristedt och efter videogranskning fastställdes domslutet, matchstraff för hög klubba.

– Aj, aj, aj. Den tog illa. Det där såg illa ut. Bara att hålla tummarna att det gick bra för det såg otäckt ut, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen.

Domaren Marcus Linde förklarar sedan hur domarna tänkte vid beslutet.

– Det är ganska enkelt att se att klubban far upp i ansiktet och det kommer blod ganska direkt. Att vi går på det större straffet här beror på att handlingen är vårdslös och något likgiltigt inför konsekvenserna inför att slänga upp klubban så där, säger Linde till TV4.

Experten sågar domslutet: ”Alldeles för hårt”

TV4:s expert Almen Bibic håller däremot inte med om bedömningen.

– Det här är en kamp om pucken och vill haka upp klubban. Det finns ingen intention att gå mot ansiktet, för mig är det en olyckshändelse. Om vi ska dela ut matchstraff för de här höga klubbarna, då kommer vi att ha många matchstraff hädanefter. Det är alldeles för hårt, det är för dåligt, säger Bibic.

Ställningen var 2-0 till Rögle när Bristedts visades ut. I det efterföljande powerplay-spelet kunde Växjö reducera genom lagkaptenen Joel Persson. I periodens slut, efter utvisningens slut, kunde Växjö också kvittera till 2-2 genom Brian Cooper.

I tredje perioden reste sig sedan Rögle och återtog ledningen när Fredrik Olofsson satte 3-2 i powerplay. Albin Sundsvik kunde sedan utöka till 4-2 bara minuten senare för att sätta hemmalaget i en väldigt trygg situation. I slutminuterna punkterade Rögle även tillställningen genom Lubos Horký med sitt 5-2-mål.

