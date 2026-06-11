Lassi Lehtinen väntas byta HV71 mot Björklöven. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

När Lassi Lehtinen anslöt till HV71, inför förra säsongen, kom han från två säsonger med mycket att göra i MoDo. Ett tvåårskontrakt varit påskrivet och förhoppningen var att målvakten skulle bidra till att klubben inte spelade ett nytt kval. Istället följde en tung säsong där Felix Sandström, Frederik Dichow och även Olof Glifford fick speltid i mål.

Nu meddelar HV71 att man kommit överens med Lassi Lehtinen att bryta samarbetet - trots ett år kvar på kontraktet.

– Vi har sedan en tid haft en dialog med Lassi om nästa år eftersom vi har fyra målvakter på kontrakt och har kommit fram till en lösning som blir bra för båda parter. Jag har bara gott att säga om hur Lassi har hanterat situationen och den professionalism han hela tiden visat. HV71 önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär, säger Johan Hult på lagets sajt.

Expressen har sedan tidigare uppgett att SHL-nykomlingarna Björklöven gjort klart med Lassi Lehtinen. Något som senare bekräftas av klubben.

I HV71 sitter Felix Sandström, Olof Glifford och Herman Liv på kontrakt över nästa säsong.