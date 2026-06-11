STOR RANKING: 25 bästa värvningarna i HockeyAllsvenskan
Hockeyallsvenskan

STOR RANKING: 25 bästa värvningarna i HockeyAllsvenskan

Publicerad 11 juni 2026 13:00
Robin Olausson
Robin Olausson
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De allsvenska klubbarna satsar som aldrig förr och stjärnvärvningarna avlöser varandra.
Nu har Hockeysverige.se's Robin Olausson därmed gett sig på att ranka de 25 (!) bästa nyförvärven i HockeyAllsvenskan till kommande säsong.

  • Han borde egentligen spela i SHL
  • Frågetecknet för Tyler Kelleher i Leksand.
  • Junioren pekas ut: ”Kommer bli en succé”
  • "En stjärnvärvning som vänder upp och ner på hela lagbygget"
  • Den nya poängkungen?: ”Har gjort ett kap”
  • Toppar listan: ”Ligans mest kompletta spelare”

Lagen i HockeyAllsvenskan har lastat på rejält inför säsongen 2026/27 och det satsas på flera olika håll. Därför har det blivit dags att syna vilka som har gjort de bästa förstärkningarna till sitt lag inför den kommande säsongen och ranka ligans bästa nyförvärv – så här långt.

Värt att notera är att jag inte kommer att ranka utländska spelare som aldrig har spelat i svensk ishockey tidigare. Även om spelare som Danny Dzhaniyev (Oskarshamn), Nick Pastujov (BIK Karlskoga) och Riley McCourt (Leksand) ser väldigt intressanta ut på pappret, och mycket väl kan göra succé, har jag aldrig sett dem spela. Jag kan inte direkt påstå att jag har superkoll på ECHL eller Danmark och följer inte de ligorna på nära håll. Därför hade det varit oärligt att försöka placera in dem på en ranking då det egentligen bara hade varit rena gissningar.

Jag kommer också endast att bedöma bekräftade värvningar fram till dagens datum. Alltså kommer ryktade övergångar, så som Joona Voutilainen till Visby/Roma eller Kim Johansson till Kalmar, inte att ta plats eftersom de värvningarna inte har offentliggjorts än.

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