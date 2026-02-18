”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Fransson gör succé i HV71 och leder laget i jakten på att undvika kval.

Då har han fått ögon på sig från NHL – och svarar nu om intresset från Nordamerika.

— Det är självklart att jag vill testa vingarna där borta om jag får chansen, säger Fransson till hockeysverige.se.

Hugo Fransson har ögon på sig från NHL efter stora succén i HV71. Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 har börjat röra på sig. Ännu så länge inte allt för mycket i tabellen, men poängen har jobbats in och inför omstarten ligger man på samma poäng som tolvan Örebro. Det är till och med så att man har vittring på en slutspelsplats. En som har växt ut till en av nyckelspelarna i laget är backen Hugo Fransson.

— Min säsong har gått mycket bättre än jag kanske förväntade mig, säger Hugo Fransson till hockeysverige.se och fortsätter:

— Målet jag hade inför säsongen var mest att försöka ta en ordinarie tröja och bidra med det jag är bra på, mina styrkor. Tidigt på säsongen började jag som sjundeback. Sedan fick vi lite skador. Det öppnade upp för att jag skulle få chansen mer och mer.

— Jag tycker att jag tog vara på den chansen och har utvecklats mycket i mitt spel över hela banan och i olika spelformer. Jag har också fått chansen i både boxplay och powerplay. Dessutom har det trillat in lite mål och poäng, så det har varit extremt roligt att bidra med den biten också.

— Det är också ett kvitto på att det kanske lönar sig att ta ett kliv ner i HockeyAllsvenskan och utvecklas där för att sedan komma tillbaka och kämpa för en plats i laget igen.

Tränaren, Anton Blomqvist, har också gett Hugo Fransson ett stort förtroende.

— Nu har vi Anton som backcoach, men innan var det (Nicklas) Rahm. Det har egentligen varit hela ledarstaben som gett mig förtroende och det har betytt att mitt självförtroende ökat.

— Både när jag känner att det går bra för mig själv och att tränaren litar på mig har gjort att det fungerat bra.

Hugo Fransson har imponerat med tio mål och 21 poäng från sin backplats. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Tuff säsong för HV71: ”Kände lite stress”

HV71 har varit kritiserade under säsongen, men nu tycks laget sakta men säkert börja hitta rätt och jakten på att undvika kvalspel har tagit en ordentlig fart.

— Jag tycker känslan i gruppen är väldigt bra. I alla fall nu efter uppehållet tycker jag att alla kommit in med en väldigt bra energi. Det känns som vi inte har något att förlora.

— Vi har varit nere i botten av tabellen, men nu har vi lyckats komma upp till en plats där vi har chansen att komma till slutspel. Vi tar det dag för dag, match för match, och blickar inte för mycket framåt. Fortsätter vi så kommer det gå bra.

Vad har du upplevt varit problemet för HV71 under säsongen?

— Det känns som starten av säsongen var det som satte lite av prägeln som gjort att vi hamnade där vi gjorde tidigt.

— Jag tycker att vi spelade en väldigt bra hockey i början, men vi fick inte resultaten med oss. Det gjorde att vi kanske kände lite stress och vi ville lite mer än vad vi borde.

— Sedan har vi haft extremt mycket skador i hela laget, vilket gjort att det blivit ett hattande och vi fått låna in spelare från HockeyAllsvenskan och liknande.

— I det stora hela tycker jag att vi har hanterat det på ett bra sätt och inte fallit ur ramen. Vi har gjort vårt bästa hela tiden, men starten av säsongen och skadorna är det som gjort att vi ligger där vi ligger.

Det har återigen blivit en säsong i botten av tabellen för Hugo Fransson och HV71. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Hugo Fransson: ”Vi har allt i egna händer”

När HV71 var som bäst ute och jagade poäng för att undvika kval sjukskrev sig sportchefen, Fredrik Stillman, efter hög arbetsbelastning, men det framkom även att folk i klubben hade fått hit riktade mot sig.

— Han är person som jag varit nära både då han varit tränare och sportchef. Det är klart att det påverkar när en sådan glädjespridare försvinner.

— Samtidigt är det inte han som spelar matcherna utan det gäller att vi som lag hittar en väg att vinna matcherna, fokuserar på det vi ska göra och att alla ”chippar” in på sina roller.

— Jag tycker att vi har hanterat situationen bra och använt det som energi, att vi ska spela för honom och visa att vi kan.

Hur mycket sneglar du på tabelläget?

— Det gör jag egentligen inte så mycket. Jag vet på ett ungefär vart vi ligger och vilka vi har runt omkring oss.

— Som jag sa gäller det för oss att ta dag för dag. Det spelar ingen roll vad andra lagen gör utan vi måste vinna matcher framöver. Det är också vad vi fokuserat på senaste träningarna. Att göra sakerna som gör att vi ger oss själva chansen att vinna hockeymatcher. Om vi vinner matcherna ger vi oss själva bästa förutsättningarna för att klättra i tabell.

— Vi har allt i egna händer och jag känner själv att vi inte har mycket att förlora. Vi har satt oss i den här sitsen själva, men nu också satt oss i en bra utgångspunkt inför sista nio matcher för att undvika kval. Om vi bara tar det dag för dag och match för match ska det nog lösa sig.

NHL-lag har börjat visa intresse för Hugo Fransson efter succén i HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Intresse från NHL efter succén: ”Roligt att höra”

Hugo Franssons framgångar har gett eko över till Nordamerika och ett par klubbar i NHL har börjat titta lite närmare på 21-åringen från Tranås.

— Jag tänker faktiskt inte så mycket på det där. Klart det är roligt när jag får höra att NHL-klubbarna är intresserade, men jag försöker bara ta dag för dag och göra mitt bästa.

— Självklart är det kul att ha ögonen på sig, men det där får jag ta efter säsongen, när den är slut.

Och om chansen till spel i NHL kommer efter säsongen?

— Det är självklart att jag vill testa vingarna där borta om jag får chansen och se hur långt jag kan ta det.

— Att spela i NHL är en dröm jag haft och att få spela mot bästa spelarna i världen.

I vilken serie spelar HV71 kommande säsong?

— Det kommer att vara i SHL som vi spelar.

Source: Hugo Fransson @ Elite Prospects