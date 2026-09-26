Tar ny sats mot drömmen: ”Målet är att spela i NHL”

Hugo Fransson tar ny sats mot NHL-drömmen.

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HV71 -backen Hugo Fransson var ett stort utropstecken i SHL förra säsongen. Den nu 22-årige backen gjorde sin första hela säsong i SHL och tackade för förtroendet genom att bli HV:s målbäste back med sina elva fullträffar och näst poängbäste back med sina 26 poäng på 52 matcher.

Framfarten gick inte NHL -klubbarna borta i Nordamerika förbi, som under våren och sommaren visade intresse för 22-åringens tjänster.

– Det var intresse från klubbar, erkänner Fransson.

– Det är alltid roligt och ett kvitto på att man är på rätt väg. Någonstans strävar man efter att spela i NHL och att få åka över och testa på spel i Nordamerika. Det gav absolut lite självförtroende när jag fick höra om intresset därifrån och något jag har tagit med mig som motivation och bränsle till denna säsong.

Fick stor roll i HV71: "En lärpeng för mig"

Efter att ha spenderat delar av de tre senaste säsongerna på lån i Dalen och Nybro, samt ett kort inhopp i moderklubben Tranås, var fjolårssäsongen alltså Hugo Franssons första "riktiga" SHL-säsong. Den unge backen växte ut till en viktig pjäs på HV71:s blålinje och i grundserien var Fransson den spelare som loggade näst mest istid av alla i Jönköpingslaget.

– Det var min första hela SHL-säsong. Jag har fått kämpa med utlåningar och lite speltid tidigare år, så det var en lärpeng för mig att ta en plats i laget och spela hela säsongen i SHL. Jag fick spela mer och fick chansen i både powerplay och boxplay, vilket var viktigt och lärorikt. Det är erfarenheter jag nu tar med mig in i den här säsongen, säger han.

Den här säsongen tänker Fransson ta ytterligare kliv och bli en spelare som gör ännu större avtryck i SHL.

– För mig handlar det om att jag måste höja min lägstanivå. Jag behöver vara mer konsekvent över hela säsongen. Jag svajade lite för mycket i december–januari förra säsongen och det blev för djupa dalar. Nu vill jag höja upp min lägstanivå. Samtidigt vill jag fortsätta ta för mig och inte vara nöjd med något. Jag strävar alltid efter att bli bättre.

Hugo Fransson har inlett säsongen med tre poäng på två matcher.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

NHL-intresset är en morot

NHL-klubbarnas intresse förra säsongen fungerar också som en morot för Fransson den här säsongen, som 22-åringen inlett med att göra tre poäng (0+3) på de två första matcherna.

Klubbarna lär hålla HV71-backen på sin radar även denna säsong.

– Målet är att spela i NHL och det är bara roligt att det fanns intresse redan förra säsongen. Nu vill jag att klubbarna ska få upp ögonen för mig ännu mer, säger han.

Någon besvikelse över att fjolårets succésäsong inte resulterade i ett NHL-kontrakt finns inte.

– Nej. Jag trivs jättebra här och just nu vill jag vara med på resan tillbaka mot toppen med HV71. Det var ingen större besvikelse över att det inte blev något i somras, utan kommer det så kommer det och gör det inte det så trivs jag, som sagt, jättebra här i HV71.

Nya tider i HV71: "En tydlig struktur"

HV71 har behållit stora delar av den trupp som fjolåret spelade kvalspel. I stället syns den största förändringen på tränarbänken, där Anton Blomqvist lämnat uppdraget som huvudtränare och ersatts av Niklas Eriksson. Under Erikssons ledning har HV inlett grundserien med en övertidsförlust mot Malmö samt en övertidsseger mot regerande mästaren Skellefteå.

– Det har varit bra. Det har varit en tydlig struktur med hur vi ska spela och vi har börjat i rätt ände. Vi försöker skapa en bra defensiv och jobba därifrån. Utan en bra grund att stå på så kommer det att fallera förr eller senare, så det känns som att vi börjat bygga något bra. Det ska bli intressant att se hur bra vi kan vara den här säsongen, säger Fransson.

Hur skiljer det sig att spela under Eriksson kontra Blomqvist?

– För oss backar är det snarlikt, men för forwards är det lite annorlunda. Vi vill sitta ihop mer som lag och inte bli lika sårbara i mittzonen. Hittills har det fungerat bra och jag tycker att vi tar till oss det som Niklas vill förmedla.

Hugo Fransson vill ta nästa kliv under nya tränaren Niklas Erikssons ledning.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Jagar slutspel efter kvalåren

Under Erikssons ledning vill nu Fransson och HV71 börja blicka uppåt i tabellen. Enligt 22-åringen är en topp tio-placering, och således en slutspelsplats, en "given målsättning" för Jönköpingslaget denna säsong.

– Vi har en enorm revanschlust och det är slutspelsmatcher som man vill spela. Nu har vi ett gäng spelare som spelat kvalmatcher och vet vad det handlar om och jag tror att ingen vill hamna där igen. Vi har varit där i tre år och vet om att vi klarar av de matcherna, men vi spelar så klart mycket hellre om guldet än att hålla sig kvar i SHL. Jag tror att vår revanschlust kommer att bli viktig.

Under lördagen fortsätter HV71:s SHL-säsong med en bortamatch mot Smålandsrivalen Växjö.