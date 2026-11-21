Ekman Larsson petas nu av Toronto.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff och har översatts till svenska.

Toronto Maple Leafs huvudtränare Jim Hiller bekräftar att han kommer att peta veteranbacken Oliver Ekman Larsson inför matchen mot Columbus Blue Jackets, natten till lördag (svensk tid).

Ekman Larsson, 35, har bara noterats för en poäng (en assist) samtidigt som han snittat 18:31 i istid över 24 matcher med Maple Leafs den här säsongen. Hiller bekräftade att Dakota Mermis kommer att ta Ekman Larssons plats på vänstersidan i Leafs tredjepar tillsammans med Troy Stecher.



Leafs har förlorat åtta matcher i rad inför mötet med Blue Jackets i Scotiabank Arena.

Framtiden ser allt mer oviss ut för Ekman Larsson

Ekman Larsson är för närvarande inne på den tredje säsongen av det fyraårskontrakt han skrev på med Maple Leafs som unrestricted free agent 2024. Den 188 centimeter långe vänsterfattade backen är kontrakterad till och med 2028 med en årlig lönetaksträff på 3,5 miljoner dollar.

Som en kvarleva från den tidigare upplagan av Leafs, som leddes av general managern Brad Treliving och tränaren Craig Berube, ser Ekman Larssons framtid i Toronto allt mer oviss ut under Hiller och den nya general managern John Chayka. Hans kontrakt innehåller en lista över 16 lag som han inte kan trejdas till (no-trade list) för både säsongen 2026/27 och 2027/28.



Phoenix Coyotes valde ursprungligen Ekman Larsson i första rundan som nummer sex totalt i NHL-draften 2009. Den skridskoskicklige svensken tillbringade de första elva säsongerna av sin NHL-karriär i Arizona, där han framför allt hjälpte Coyotes att nå Western Conference-finalen 2012, innan han trejdades till Vancouver Canucks 2021.

Efter två tunga säsonger i Vancouver blev Ekman Larsson utköpt från sitt kontrakt och tilläts skriva på för Florida Panthers, där han tillbringade ett år och vann Stanley Cup 2024.



På 1 161 NHL-matcher i karriären över delar av 17 säsonger med Coyotes, Canucks, Panthers och Maple Leafs har Ekman Larsson samlat ihop 156 mål och 540 poäng. Han har dessutom bidragit med sex mål och 18 poäng på 62 slutspelsmatcher med Arizona/Phoenix, Florida och Toronto.