David Bernhardt uppges kunna få lämna Linköping.

Nu drömmer MoDo om att kunna värva tillbaka backstjärnan – men:

– Det är på en lönenivå som vi inte är nära, säger Henrik Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Efter MoDos degradering till HockeyAllsvenskan förra året blev David Bernhardt kvar i SHL. Han värvades till Linköping men hade där en tung säsong. Bernhardt lyckades inte alls nå upp till samma nivå som han hade i MoDo. I stället stannade 28-åringen på 19 poäng på 46 matcher och blev petad av LHC under slutet av säsongen. Bernhardts –23 under var sämst i hela SHL tillsammans med Matt Caito i Leksand.

David Bernhardt skrev ett treårskontrakt med Linköping som gäller till 2028. Tidigare under dagen kom däremot uppgifter från Expressen om att Bernhardt kan bli dumpad av LHC trots två år kvar på sitt kontrakt.

Om David Bernhardt skulle lämna Linköping drömmer MoDo om att kunna värva tillbaka backen. Det bekräftar sportchefen Henrik Gradin.

Henrik Gradin drömmer om att värva David Bernhardt till MoDo

Det finns däremot ett hinder som kan komma i vägen för en eventuell återkomst.

– Det är på en lönenivå som vi inte är nära, men finns David Bernhardt tillgänglig så är han en spelare som alltid är intressant för oss, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

David Bernhardt spelade fyra säsonger i MoDo Hockey mellan 2021 och 2025. Under åren i HockeyAllsvenskan var Bernhardt en av ligans allra bästa spelare. Huddingesonen prisades som HockeyAllsvenskans bästa två år i rad och vann backarnas poängliga båda säsongerna. Först gjorde han 14 mål och 44 poäng på 52 matcher säsongen 2021/22 och han följde sedan upp det med 19 mål och 51 poäng på 52 matcher säsongen därpå. Bernhardt gjorde sedan även tio mål och 21 poäng på 17 matcher och utsågs till slutspelets MVP när MoDo gick upp till SHL 2023.

Även om MoDo hoppas drömmer om att plocka tillbaka Bernhardt är det inte säkert att de har utrymme i budgeten för en sådan värvning.

– Så är det, men man vet aldrig. Jag och David har en bra relation, vi pratar med varandra ofta i telefon och jag vurmar om honom, säger Gradin.

