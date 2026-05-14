Edmonton Oilers har nu sparkat Kris Knoblauch. Huvudtränaren får lämna efter slutspelsfiaskot i första rundan 2025/26.

Kris Knoblauch får sparken av Edmonton Oilers. Foto: Bildbyrån/Walter Tychnowicz-Imagn Images.

Efter att Stanley Cup-finalerna 2024 och 2025 följts upp av ett uttåg mot Anaheim Ducks – i första rudan – har Kris Knoblauchs dagar sett ut att vara räknade. Nu, efter att uppgifter sipprat ut redan under onsdagen, kommer ”bekräftelse” från reportrar som Darren Dreger and Ryan Rishaug. Huvudtränaren får sparken från jobbet i Edmonton Oilers.

Den 47-årige kanadensaren fick jobbet under 2023/24-säsongen och ledde direkt laget till den där första Stanley Cup-finalen. Detta trots att han aldrig tidigare haft rollen som huvudtränare i NHL. Därefter har verkligheten kommit ikapp, och uttåget 2026, har snarare gett fiasko-rubriker.

Vem blir det då som tar över? Jo, här har det kommit uppgifter tidigare i veckan.

Han är huvudspåret som ersättare

Edmonton Oilers ska redan ha identifierat sitt huvudspår och bett Vegas Golden Knights om att få intervjua deras tidigare tränare Bruce Cassidy. Dock ska både Oilers och Los Angeles Kings blivit nekade. Även Toronto Maple Leafs kan ge sig in i den jakten då de sparkade sin tränare, Craig Berube, under onsdagen. Enligt insidern Eliotte Friedman ska dock Edmonton vara Cassidys första val.

– Jag antar att Maple Leafs också kommer att förhöra sig om Bruce Cassidy. Jag har inte pratat med Cassidy själv men jag tror att han skulle gå med på att bli intervjuad. Däremot tror jag att Edmonton ligger närmast till hands för honom, säger Friedman.

Mattias Ekholm, nu iväg på hockey-VM, och Mattias Janmark kommer oavsett att få en ny coach.