David Bernhardt har inte lyckats följa upp sin succé i MoDo. Nu uppger Expressen att LHC vill dumpa backen – trots kontrakt.

När David Bernhardt värvades in från MoDo satt fortfarande Peter Jakobsson som sportchef för Linköping. Samtidigt lyfte backen själv Magnus Johansson (assisterande tränare) som en person han kunde lära sig av i den tydliga plan SHL-klubben lagt fram.

Nu kommer uppgifter om att 28-åringen kan vara på väg bort – precis som ledarduon.

Expressen kommer med avslöjandet under tisdagen, och skriver att LHC ”vill bygga om strukturen i laget” under Broc Little. Att bryta med David Bernhardt, som har kontrakt till 2028, är därmed något man överväger. Detta då det är en spelare man kan tänka sig att släppa.

Bernhardt petades av LHC: ”Markering”

Att det funnits missnöje kring backens prestationer under det första året i tröjan är även tydligt. Inte minst då han petades under slutet av säsongen. Bland annat när en nyckelmatch mot HV71 skulle spelas, då han inte ens åkte med laget till Jönköping.

– Ser man till hans defensiva spel, -23 är i botten av ligan. Det är en tydlig markering att där är ”Musse” Håkansson inte nöjd, sa då experten Joel Lundqvist i TV4:s sändning.

Något besked ska inte ha getts till Bernhardt själv, som samtidigt tränar med laget.

