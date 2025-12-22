Jacob Josefson blir kvar i DIF: ”Jag är extremt stolt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgårdens IF förlänger med Jacob Josefson.

34-åringen, som gjorde comeback i somras efter fyra år, blir kvar i två säsonger till.

– Den här förlängningen var inget att snacka om, säger klubbens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård.

Jacob Josefson firar mål i matchen mot Frölunda. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0912

Januari 2021 spelade Jacob Josefson det som förmodades vara hans sista match i hockeykarriären. Då för Djurgården borta mot Örebro. Fyra och ett halvt år senare, i somras, stod det klart att den assisterande sportchefen skulle göra comeback i DIF.

Ett besked som slog ner som en bomb i hockeysverige. Men den tidigare NHL-stjärnan visade sig ha utmärkta förutsättningar för att fortsätta karriären – och han har passat in i SHL från första stund. 34-åringen har gjort 15 poäng (5+10) på 24 matcher som center och ofta spelat en central roll i Djurgårdens fina start på serien.

Wikegårds hyllning: ”Det var inget att snacka om”

Nu står det klart att Josefson, som draftades som nummer 20 i den första rundan 2009, stannar i två år till.

– Den här förlängningen var inget att snacka om. När säsongen började var vi i ledningen osäkra var han stod och om han överhuvudtaget skulle klara av nivån, men Jacob var säkerheten själv och har bevisat sin kvalitet ännu en gång, säger den sportsligt ansvarige Niklas Wikegård om nyheten.

– Nu står vi här med ett nyskrivet tvåårskontrakt och vi säkrar tack vare det upp en kille som inte bara är duktig, utan som samtidigt driver föreningen framåt. Jag är otroligt glad för ”Josef” och jag är glad för Djurgår’n.

För klubbens hemsida beskriver Jacob Josefson en stolthet över att vara tillbaka i klubben – och ser fram emot de kommande åren.

– Jag är extremt stolt över att återigen ha fått möjligheten att skriva på ett kontrakt med Djurgår’n. Jag ser så mycket fram emot att fortsätta den här resan tillsammans med alla lagkamrater, alla i organisationen och framförallt alla ni supportrar som gör varje hemmamatch unik och till en oförglömlig upplevelse, hälsar Jacob Josefson.

