Bytet applåderas – av HV-fansen: ”Tappat tålamodet”

Hugo Alnefelt har det fortsatt tungt i HV71.

I kollapsen mot Malmö applåderade hemmapubliken när burväktaren byttes ut.

– Ni hör själva, säger kommentatorn Lasse Granqvist i sändningen.

Hugo Alnefelt mot Malmö. Foto: TV4 (montage).

Sista chansen för HV71.



Så beskrevs torsdagens SHL-mötet med Malmö på förhand av TV4:s expert, Almen Bibic. Knappa 27 minuters spel senare applåderade hemmapubliken i Husqvarna Garden när målvakten Hugo Alnefelt byttes ut till förmån för Frederik Dichow.



– HV-publiken har tappat tålamodet. Ni hör själva, säger kommentatorn Lasse Granqvist i sändningen.

– Det är helt rätt. Något måste de göra, fyllde experten Sanny Lindström i.

Inte spelat sedan 26 november

Bytet kom i samband med Malmös 3–0-mål i matchen och innebar att Dichow skulle spela för första gången sedan 26 november.



– Tufft läge för honom också. Det var Glifford som kom in och storspelade och bar dem egentligen fram till att Alnefelt blev utbytt mot Malmö. Då klev Glifford in och magin försvann lite, säger Sanny Lindström i TV4.



Inom kort hade även 4–0 trillat in för Malmö, men den här gången svarade HV genom Jonathan Ang till 1–4.



Samtidigt som detta uppger Hockeynews att HV71 försöker få loss tidigare Frölunda- och Färjestadsmålvakten Matt Tomkins, från Tamba Bay Lightnings organisation. 30-åringen har gjort 20 matcher denna säsong för AHL-laget Syracuse Crunch, men vaktade så sent som i fjol målet under sex NHL-matcher.