Tidigare Rögle-backen Hampus Lindholm tillhör NHL-laget Boston Bruins.

Hans nuvarande kontrakt med laget sträcker sig till 2030, därefter finns det en möjlighet att han vänder hem till Sverige för en fortsättning med Ängelholmsklubben.

– Det är klart att det hade varit lockande, säger Hampus Lindholm till Helsingborgs Dagblad.

Hampus Lindholm ser en möjlighet att spela med Rögle i framtiden

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Hampus Lindholm befinner sig just nu i Milano där han förbereder sig för OS-spel med Tre Kronor. Backen fick OS-erbjudandet efter att skadade Jonas Brodin tvingades lämna återbud. Lindholm tvekade inte en sekund, han skulle representera Tre Kronor i OS.

– När jag fick samtalet var det ett solklart ja. Det är jäkligt roligt att vara med här. Jag känner mig bra i kroppen, att jag kan göra skillnad, säger backen till Helsingborgs Dagblad.

Förra säsongen var tuff för Hampus Lindholm efter att han skadades av en fraktur i knäskålen. Rehaben blev lång för backen vilket gjorde att han missade resterande del av säsongen, det motsvarade 65 grundseriematcher.

”Det är klart att det hade varit lockande”

2012 lämnade Lindholm Rögle för att ta klivet i karriären som ledde till spel i AHL, som i sin tur ledde till NHL. Nu tillhör svensken Boston Bruins där han står noterad för 19 poäng (4+15) på 43 matcher. Han har kontrakt med klubben till 2030, därefter utesluter backen inte spel i SHL med Rögle.

– Jag har många år kvar i NHL, så jag får se när jag kommer hem, men det är klart att det hade varit lockande, säger Hampus Lindholm till Helsingborgs Dagblad

Hampus Lindholm har aldrig spelat i SHL innan med tanke på att Rögle tillhörde Hockeyallsvenskan när han spelade i klubben.

Hans kontrakt med Boston Bruins sträcker sig till 2030.

