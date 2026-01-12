”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I fredags fick Jörgen Jönsson, något oväntat, sparken av Färjestad. Viaplays Erik Granqvist jobbar till vardags i klubben som målvaktstränare – och såg inte heller det komma.

— När vi fick beskedet av Wallin där på fredag kväll var det en chock, alltså, säger han i ”Godmorgon NHL”.

Jörgen Jönsson fick sparken av Färjestad i fredags. Foto: Bildbyrån.

Se hela inslaget i spelaren ovan!

Ingen som följer hockeyn i Sverige har undgått att Jörgen Jönsson har fått sparken av Färjestad. Som spelare var han en ikon i klubben och inför säsongen skrevs det ett fyra år långt kontrakt mellan parterna. Men där det alltså tog slut efter bara ett par månader.

Erik Granqvist, som till vardags jobbar i Färjestad med målvakterna, tog emot beskedet med stor förvåning.

— När vi fick beskedet av Wallin där på fredag kväll var det en chock, alltså. Chocken börjar släppa lite grann. Man hade kunnat ana lite, jag jobbar ju som målvaktstränare och är med lite på träningar ibland men har inte så mycket påverkan på A-lagstruppen. Eftersom det inte blivit tryck i grejerna och att vi inte fått ut det vi vill ur spelargruppen så förstod man att efter några förluster till kan det bli någon förändring. Men att det blev den här förändringen var chockartat, att det blev som det blev nu, säger han i Viaplays ”Godmorgon NHL”.

”Han mår okej”

Istället tog Christer Olsson över huvudtränarskapet. Samtidigt som även Ole-Kristian Tollefsen flyttades upp till SHL-laget. Vad som händer med Jörgen Jönsson återstår nu att se. Under det senaste dygnet har det ryktats om att han kan komma att stanna i Färjestad i någon roll. Samtidigt har han ännu inte uttalat sig i media.

Men Erik Granqvist var i kontakt med sin vän och kollega efter att beskedet kom.

— Jag var i kontakt med honom på kvällen där på fredagen. Han mår okej men var också chockad själv. Men förhoppningsvis kommer han tillbaka till hockeyn snabbt igen, och gärna i Färjestad i någon roll, skulle jag vilja se.