Fick sparken – men kan bli kvar i Färjestad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jörgen Jönsson fick i fredags sparken av Färjestad – men kan nu komma att bli kvar i klubben. Det rapporterar NWT.

Jörgen Jönsson kan bli kvar i Färjestad efter sparkningen.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter en säsong utan att leva upp till förväntningarna valde Färjestad att sparka sin huvudtränare Jörgen Jönsson. Klubbikonen var inne på det första halvåret av hans fyra år långa kontrakt när beskedet kom. Sedan dess har Christer Olsson tagit över huvudansvaret för SHL-laget, samtidigt som Ole-Kristian Tollefsen har flyttats upp från juniorlaget.

Nu rapporterar NWT också att Jönsson kan bli kvar i klubben.

Enligt tidningen pågår diskussioner om att göra om hans roll. Färjestad har som sagt ett kontrakt med honom i tre och ett halvt år till och det här kan vara ett sätt att slippa betala lön för ingenting under den tiden.

Det återstår att se vilken roll som är aktuell. Klart är nu i alla fall att det har öppnats en lucka i U20-laget sedan Tollefsen tog steget upp. Huruvida Jörgen Jönsson är intresserad av att träna ett juniorlag återstår sedan att se.