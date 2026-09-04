Glenn Gustafsson blev petad som kapten i Örebro.

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Örebro Hockey gick i veckan ut med att man kommer göra förändringar i kaptensgruppen inför kommande SHL -säsong. Glenn Gustafsson som varit kapten tre år i rad har blivit utbytt mot nyförvärvet Robin Salo som kommer bära ett "C" på bröstet kommande säsong. Gustafsson kommer stanna i kaptensgruppen som assisterande kapten men ser det inte som att han blivit petad.

– ”Fille” (Martin Filander) var tydlig med det tidigt att han ville ha sin syn på gruppen. Jag lämnar över stafettpinnen till en jäkligt bra kille, en av ligans bästa backar. Han kan tre språk och är en jäkligt bra kille rakt igenom så det känns bara bra, säger han till Nerikes Allehanda.

Stolt över sina tre år som kapten

28-åriga Gustafsson betonar att han är stolt över sina tre år som kapten.

– Jag är stolt över det arbete jag gjort som kapten, men det känns bra att lämna över ansvaret.

Han fortsätter förklara att när man är kapten sätter man extra press på sig själv i tunga perioder och att han alltid kommer bära med sig samma ansvar, oavsett vilken bokstav som står på bröstet. Förändringen tror han också kan ge honom möjligheten att börja tänka på sig själv mer i vissa situationer.

Fortfarande med i kaptensgruppen

Helt utan bokstav på bröstet blir inte Gustafsson. Han kommer fortfarande vara med i kaptensgruppen och vara assisterande kapten tillsammans med Kalle Kossila och nyförvärvet från Rögle BK, Josh Dickinson.

– Vi kommer att driva det här tillsammans, och det vet man ju från när man själv varit kapten. Man klarar det inte ensam. Man måste ha med hela gruppen, säger Gustafsson.

Örebro går under fredagen in i Malmö cup där deltagande lag är Örebro, Malmö, HV71 och Linköping. Samtliga spelare ska vara tillgängliga när bussen rullade ner mot Skåne.