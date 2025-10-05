Går till attack mot laget: ”Jag gillar inte alls det jag ser”

HV71 åkte på säsongens sjunde förlust i rivalmötet mot Linköping på lördagen.

Då var laget tillbaka på ruta ett – vad gäller spel i numerärt överläge.

– Jag gillar inte alls det jag ser i PP. Vi flyttar inte pucken och vi har ingen attack mot mål. Det är jag som är ansvarig och måste se till att hitta en lösning, säger Anton Blomqvist enligt Jönköpings-Posten.

Anton Blomqvist var rasande efter förlusten mot LHC. Foto: Bildbyrån

Efter segern mot Färjestad i torsdags berättade så väl Riley Woods samt HV71:s assisterande tränare Nicklas Rahm för Hockeysverige om hur powerplay plötsligt på en kväll hade förvandlats till ett vapen.

Två mål i powerplay i en match där man lyckades nolla Färjestad. Detta efter en tung säsongsstart i spelformen.

– Det är vi naturligtvis nöjda med. Två mål i powerplay är ju riktigt bra. Där har vi haft dålig utdelning hittills och man behöver ett bra powerplay för att vinna de här jämna matcherna, sade HV71:s assisterande tränare då.

Men på lördagen förlorade HV71 på nytt efter två raka segrar. Säsongens sjunde förlust kom efter 1–4 i Linköping mot rivalen LHC.

”Gillar inte alls det jag ser”

Efter matchen var det negativa fokuset återigen tillbaka på HV71:s powerplay. Laget fick sex chanser i powerplay – och gjorde noll mål. Detta i ett skede när matchen stod och vägde, innan Linköping fick in 3–1 och 4–1 i slutminuterna.

Jumbons tränare Anton Blomqvist var minst sagt irriterad efter matchen.

– Jag gillar inte alls det jag ser i PP. Vi flyttar inte pucken och vi har ingen attack mot mål. Det är jag som är ansvarig och måste se till att hitta en lösning, säger han enligt Jönköpings-Posten.

”Blomman” var också tydlig kring att de nu behöver ha ett snack med laget.

– I dag förtjänar vi inte att göra mål. Det är det som är frustrerande, vi utmanar dem inte överhuvudtaget. Vi puckar runt och det är ganska skönt att spela på utsidan. Så de som spelar powerplay behöver jag ta ett snack med och ge dem support för det är alldeles för dåligt i dagsläget, säger han till tidningen.

Efter nio omgångar är HV71 sist på sex poäng. Upp till slutspelsplatsen, där Brynäs innehar den tionde och sista, är det fem poäng. Linköping och Luleå på säker mark ligger tre poäng före HV71 och nästjumbon Örebro har blott spelat in en poäng mer.

