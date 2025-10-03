”Special teams” har varit ett sorgebarn för HV71 i SHL-starten.

Men mot Färjestad fick de utdelning i powerplay – och höll tätt i boxplay.

– Vi bygger upp grunden som vi kan stå på och det kommer att hjälpa oss under säsongen, säger Nicklas Rahm.

– Vi har fokuserat väldigt mycket på det för vi vet om att special teams måste vara bättre, säger Riley Woods.

Till slut fick HV71 äntligen utdelning i powerplay. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I de sju första matcherna under årets SHL-säsong har HV71 haft ett svagt spel i ”special teams”. De hade endast gjort två mål på 23 (!) försök i powerplay, vilket var överlägset sämst i ligan, och de hade släppt in fem mål på 17 boxplay, också bland de sämsta lagen i SHL.

Men under torsdagens hemmamatch mot Färjestad fick HV till slut utdelning i special teams. I 2-0-vinsten satte HV71 båda sina mål i powerplay samtidigt som de också höll tätt mot Färjestads stjärnor i boxplay.

– Det är vi naturligtvis nöjda med. Två mål i powerplay är ju riktigt bra. Där har vi haft dålig utdelning hittills och man behöver ett bra powerplay för att vinna de här jämna matcherna. I ”pk” har vi lite mycket tid i egen zon, tycker jag, för att vara helt nöjd. Men vi håller ju nollan där ändå vilket såklart också var bra. Vi bygger upp grunden som vi kan stå på och hittar tryggheten i de här spelformerna också och det kommer att hjälpa oss under säsongen, säger assisterande tränaren Nicklas Rahm på presskonferensen efter matchen.

Vad har ni skruvat på just i powerplay?

– Man pratar och jobbar med dem hela tiden naturligtvis men det är inga specifika detaljer som vi har jobbat på så. Det är väl mer attack som har varit värdeordet de senaste dagarna inför den här matchen och det gav effekt.

Så har HV71 fått igång sitt powerplay

Riley Woods är en av HV:s viktigaste spelare i powerplay-spelet och nyförvärvet blev även målskytt i gårdagens seger. Han berättar nu hur HV71 har jobbat för att förbättra sitt powerplay.

– Vi har fokuserat väldigt mycket på det de senaste två veckorna. Vi vet om att special teams måste vara bättre. Det är något som vi jobbat på varje dag och vi har pratat om att vilka positioner vi har och att vi verkligen måste vinna puckduellerna där, säger Woods och fortsätter:

– Nu gör vi två mål och vid båda målen var det mest att vi var på rätt plats vid rätt tillfälle. Framför allt första målet var lite turligt men det är också sådana mål som kan avgöra matcher ibland.

Kan det ge mer självförtroende i powerplay att ni fick utdelning idag?

– Verkligen. Vi har gjort några ändringar i positionerna nu och jag gillar hur vi spelade idag. Det är två väldigt viktiga mål som gör att vi vinner matchen. Förhoppningsvis kan vi ta med oss det och bygga lite självförtroende här inför nästa match.

Riley Woods stod för både mål och assist i segern mot Färjestad. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Riley Woods om segern: ”Inte den vackraste”

HV71 hade fått en mardrömsstart på säsongen med sex raka förluster. Men under veckan har HV till slut börjat få resultaten med sig. 2-1 mot Leksand i tisdags och 2-0 mot Färjestad under gårdagen innebär att HV71 nu har två raka segrar och har lyft sig från den värsta krisen.

Även om Färjestad vann skotten med hela 41-19 i torsdagens match menar Riley Woods att det finns mycket bra för HV71 att ta med sig framöver.

– Det var inte den vackraste segern men det var en riktig karaktärsvinst för laget. Jag tycker att vi lär oss mer hur vi ska spela på ledning och det visade vi speciellt under matchens sista minuter.

– Detta är en tuff och tajt liga och det är i sådana här matcher som jag tycker att vi behöver steppa upp och vinna. Det är ett bra lag på andra sidan och de har många skickliga offensiva spelare, men vi offrade oss verkligen för varandra och kämpade för segern.

På lördag spelar HV71 en viktig match i bottenstriden och ställs mot Linköping borta.

