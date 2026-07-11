Var sängliggande i fem månader: "Gör små framsteg"

Frederik Dichow öppnar upp om mardrömmen. Foto: Bildbyrån.

Frederik Dichow är klar för Timrå IK till kommande säsong. Men han kommer från en riktigt jobb tid. Dansken missade stora delar av säsongen med HV71 på grund av skada. Han fick hjärnskakning i en match mot Linköping 28 oktober och spelade sedan inte mer för HV71 under resterande del av säsongen. Han gjorde däremot ett försök till comeback under OS i februari. Där spelade han för Danmark och hoppade in under en match mot USA. Dichow fick däremot ett bakslag på sin tidigare skada under OS och missade resten av säsongen.

Under våren var olyckan nämligen framme igen för Dichow. Han var uttagen till Danmarks VM-trupp men tvingades lämna återbud då han återigen slagit upp skadan.

I en intervju med Sundsvalls Tidning berättar Timrås nyförvärv nu om mardrömssäsongen. Först fick han en hjärnskakning, och när han sen jagade en comeback drabbades han av Tietzes syndrom, en inflammation i lederna i bröstet.

– Det tar jättelång tid att få bort tyvärr. Jag har haft mycket strul och det har inte riktigt försvunnit, säger han till tidningen.

– Jag tränar på nittio procent kanske. Jag kör väl inte bänkpress och sånt av förklarliga skäl, men jag gör små framsteg hela tiden. Vi siktar mot hundra procent innan säsongen startar.

"Det gick lite för fort"

Dichow säger att HV gav honom möjligheten att spela OS, trots skadan, men hockey-VM gick inte att spela.

– Att gå ifrån sängliggandes i fem månader till att spela VM på tio dagar, det reagerar kroppen lite på kan jag säga och det gick lite för fort.

Frederik Dichow har spelat i svensk hockey sedan 2021, då han kom till Kristianstads IK . Efter en succésäsong med KIK fick han kontrakt med Frölunda inför säsongen 2022/23, och under säsongen 23/24 flyttade han till HV71 där han blev kvalhjälte såväl 2024 som 2025.