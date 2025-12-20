Frölunda knäckte Brynäs – tar julledigt i serieledning

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda segrade – 3–1 mot Brynäs

Frölundas nionde seger på de senaste tio matcherna

Jere Innala matchvinnare för Frölunda

Det går fortsatt bra för Frölunda i SHL. På lördagen mötte laget Brynäs på bortaplan i Monitor ERP Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit åtta matcher i rad. Segerresultatet mot Brynäs blev 3–1 (2–1, 0–0, 1–0).

Brynäs–Frölunda – mål för mål

Frölunda startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Linus Högberg och Jere Innala innan Brynäs svarade och gjorde 2–1 genom Jakob Silfverberg.

Andra perioden blev mållös.

17.58 in i tredje perioden nätade Frölundas Nicklas Lasu på pass av Christian Folin och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Brynäs är Timrå IK. Frölunda tar sig an Rögle borta. Båda matcherna spelas fredag 26 december 18.00.

Brynäs–Frölunda 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (12.11) Linus Högberg (Max Lindholm, Theodor Niederbach), 0–2 (14.35) Jere Innala (Max Friberg, Jacob Peterson), 1–2 (16.19) Jakob Silfverberg (Johan Larsson).

Tredje perioden: 1–3 (57.58) Nicklas Lasu (Christian Folin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

Brynäs: Timrå IK, borta, 26 december 18.00

Frölunda: Rögle BK, borta, 26 december 18.00