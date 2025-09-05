Färjestad föll i SHL-genrepet med 1–2 mot Örebro.

Nu kommer de första orden om Magnus Nygren som tvingades av efter en duell i mötet.

– Om jag visste skulle jag inte säga det heller, säger Jörgen Jönsson till NWT.

Jörgen Jönsson och Magnus Nygren. Foto: Bildbyrån (montage).

Örebro fick jubla i SHL-genrepet under torsdagen efter att både Melvin Fernström och Liam Danielsson blivit målskyttar och säkrat 2–1 mot Färjestad. Desto värre blev sista träningsmatchen inför säsongen för Karlstad-gänget.



Magnus Nygren, som dessförinnan skottpassat fram pucken till Marian Studenic 1–2-mål, klev nämligen av i den tredje perioden. Den viktige back-kuggen hade fått ont efter en duell vid sargen och haltade sedan ut i båset. 35-åringen försvann ut i omklädningsrummet och återvände sedan aldrig till spel.



Nygren var sedan inte heller tillgänglig för media, rapporterar NWT.



– Jag vet faktiskt inte hur det är med Magnus. Och om jag visste skulle jag inte säga det heller, säger FBK:s tränare Jörgen Jönsson till tidningen och fortsätter:

– Det är klart att det är synd om Magnus är skadad, vi får se imorgon (fredag) hur det är.

Opererades i somras

Magnus Nygren de sista matcherna i slutspelet 2024/25 och genomförde även en operation under sommaren för att få ordning på sina skadeproblem. Comebacken kom tidigare under försäsongen under Strömstad Hockey Classic och sedan dess har veteranen imponerat inför kommande år i SHL.



Den Färjestad-fostrade backen sitter samtidigt som detta på ett utgående avtal efter 2025/26 och behöver möjligen alla matcher han kan få för att bevisa att han behövs även nästa år.



– Jag klarade att hålla motivationen uppe med dubbla benbrott, skrot i benet och stå emot vad folk tycker, tänker och skriver. Så borde jag tycka att det är jäkligt mycket roligare nu. Jag har aldrig haft problem med motivationen när det kommer till träning och spela hockey. Det är fortfarande det roligaste jag vet och jag ska göra vad jag kan för att ”Walle” vill ha mig kvar, har han tidigare sagt till Värmlands Folkblad om sin framtid.

Source: Magnus Nygren @ Elite Prospects