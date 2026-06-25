Uppgifter: FBK bildar ny sportslig grupp – plockar in ikonerna

Håkan Loob, Oscar Klefbom och Tommy Samuelsson kliver in i Färjestad.

Foto: Bildbyrån/Montage

För Färjestad har de senaste åren i SHL inneburit flera besvikelser och tidiga slutspelsuttåg. Sedan SM-guldet 2022 har FBK åkt ut i kvartsfinal fyra år i rad.

Nu väljer klubben att göra om i sin sportsliga ledning inför den kommande säsongen. FBK tillsätter nämligen en ny sportgrupp som kommer att stötta sportdirektör Rickard Wallin och hans assisterande Erik Wilderoth i deras arbete.

Det kommer att vara en extern grupp som stötta upp i utvecklingsfrågor och kommer att ledas av styrelseledamoten Clas ”Clabbe” Eriksson – som vann tre SM-guld som spelare i Färjestad och är pappa till Joel och Olle Eriksson Ek. Även styrelsemedlemmarna Silje Holös och Jan Ingman kommer att ingå i den nya gruppen med fokus på dam- och juniorhockeyn.

Ikonerna kliver in i Färjestad

Den nya gruppen kommer bland annat att kunna komma med input när det gäller rekrytering av spelare och tränare.

Värmlands Folkblad uppger att tre ytterligare personer är klara för den sportsliga gruppen. Tidningen skriver att båda FBK-ikonerna Håkan Loob och Tommy Samuelsson samt tidigare NHL -stjärnan Oscar Klefbom, som tvingades avsluta karriären i förtid på grund av skada, kliver in för att agera bollplank.

Håkan Loob är en av Färjestads – och svensk ishockeys – största genom tiderna. Han spelade elva säsonger i FBK-tröjan och hans tröja hänger i taket av Löfbergs Arena. Efter karriären var han även sportchef och klubbdirektör i Färjestad under många år. Efter att ha lämnat jobbet som tv-expert i SVT:s hockeysändningar återvänder Loob nu till FBK.

– Det är inte så att vi ska träffas schematiskt och betyda jättemycket men jag har haft en hyfsad dialog med ”Walle” en stund och alltid sagt att ”jag ringer aldrig dig – men du får alltid ringa mig”, säger Loob till Värmlands Folkblad och fortsätter:

– Vi vurmar så oerhört mycket för föreningen och sporten i Färjestad såklart. Vi stöttar så mycket vi kan och får. Men jag har varit tydlig till Färjestad att jag inte söker mandat eller vill ha någon officiell roll eller vill vara en bärande kraft. Jag är pensionär.

Gick i pension – återvänder till Karlstad

Tommy Samuelsson gjorde 19 säsonger i Färjestad och har också fått sin tröja hissad till taket i Karlstad. Han vann tre SM-guld som spelare men klev sedan in och blev tränare där han gjorde tolv säsonger i Färjestad över tre sejourer – och vann ytterligare tre SM-guld. Han gick nyligen i pension efter 27 år som tränare där han senast coachade Timrå , men blir nu alltså kvar i hockeyn.

– ”Clabbe” har ringt en gång och ”Walle” har ringt någon och ställt någon fråga. Jag tänker inte sätta mig på någon officiell stol där men jag har 27 års erfarenhet som hockeytränare – varför inte?, säger Samuelsson och fortsätter:

– Karlstad är min bas. Vill Färjestad ringa, då svarar jag och bidrar med min erfarenhet. Vill de ta åt sig av det jag säger – då får de göra det. Men det är de som är beslutsfattare.