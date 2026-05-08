Håkan Loob lämnar SVT

Efter fyra och ett halvt år som expert i SVT lämnar Håkan Loob nu sin roll som expert. Legendaren har jobbat med program som junior-VM, OS och Hockeykväll.

— Nu blir det egentligen nästan bara glass. Och speciellt nu när solen kommer ut, säger 65-åringen i ett pressmeddelande.

Håkan Loob är en av Sveriges största ishockeyspelare genom alla tider. Han är den enda svensk som har gjort 50 mål under en och samma säsong. Legendaren är även medlem i Triple Gold Club sedan han vunnit OS, VM och Stanley Cup under sin karriär. Lägg där till ett SM-guld och flera individuella priser.

Efter att karriären tog slut jobbade han inom Färjestad som general manager och klubbdirektör. Han har även varit aktiv inom Calgary Flames som scout.

De senaste åren har han däremot synts i rutan hos SVT. Under JVM, OS och andra stora turneringar som kanalen har haft har profilen varit med som expert. Han har figurerat både som expertkommentator och som bisittare i studion. Men efter fyra och ett halvt år står det nu klart att han lämnar kanalen. Beijer Hockey Games blir det sista uppdraget i karriären.

— Har man vunnit Stanley Cup och om man är Sveriges främsta målskytt i NHL har man mycket kött på benen, det märks när han kommenterar, säger Chris Härenstam, kommentator på SVT.

Håkan Loob är ursprungligen från Gotland men är starkt förknippad med Färjestad. I Karlstad anses han vara en av FBK:s största spelare genom alla tider. Nu väntar ett nytt kapitel för 65-åringen.