Bekräftat: Värvar allsvenska stjärnan

Carl-Johan Lerby flyttar till Finland.

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2024 värvades Carl-Johan Lerby till Kalmar efter att ha avslutat den föregående säsongen i Björklöven . I Småland hade Lerby en stark utveckling och växte ut till en av HockeyAllsvenskans bästa backar.

Under sin första säsong stod han för tio mål och 32 poäng på 46 matcher och var med i toppen av både skytteligan och poängligan för backar. Samtidigt var han också stark i defensiven och cementerade sig som en tvåvägsback av hög allsvensk klass. Han missade sedan delar av förra säsongen på grund av skada men kom sedan ändå tillbaka starkt och var en nyckelspelare med 20 poäng på 33 matcher i grundserien samt sju poäng på lika många slutspelsmatcher.

Efter säsongens slut stod det sedan klart att Carl-Johan Lerby skulle lämna Kalmar efter två säsonger i klubben.

Nu har 29-åringen hittat sin nästa klubbadress . Under torsdagen presenteras backen av Pelicans i finska Liiga .

– Jag ska ge allt i varje match och vara den bästa versionen av mig själv, hjälpa laget att vinna matcher och försöka göra mål också. Mitt mål är att den kommande säsongen ska bli den bästa i min karriär. Jag ser också fram emot att träffa alla Pelicans-supportrar och fans, säger Lerby på klubbens hemsida .

Carl-Johan Lerby återförenas med sportchefen i Pelicans

I Pelicans återförenas Carl-Johan Lerby med Jarkko Oikarinen som var assisterande sportchef i Kalmar och nu har flyttat hem till Finland som ny sportchef i Pelicans.

– Lerby är en erfaren försvarare som ger oss självförtroende och konkurrenskraft. Jag hade möjlighet att arbeta med honom tidigare i Kalmar, så jag vet mycket väl vilken typ av spelare och person som han är. Vi tror att han kommer att passa bra in i vårt lag och bidra med ett viktigt mervärde till vår vardag med sin egen erfarenhet, säger Oikarinen.

Samtidigt meddelar också Pelicans att den tidigare AIK -backen Hampus Falk tecknar ett nytt kontrakt över den kommande säsongen.

Carl-Johan Lerby kommer från Trelleborg och spelade många år i Malmö Redhawks där han gick hela vägen från ungdomslagen till SHL . Efter att ha imponerat i Malmö skrev Lerby ett NHL-kontrakt med Calgary Flames och spelade en säsong i AHL med farmarlaget Stockton Heat innan han vände hem till Malmö. Han fick sedan också debutera i Tre Kronor.

Efter två år i Malmö lämnade Lerby igen och flyttade till finska Vasa Sport innan han värvades till Björklöven och sedermera gick till Kalmar. Nu är han klar för sin andra sejour i Finland.